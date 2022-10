La declaración de la ex de Nicolás Carrizo: "La última vez que lo vi me comentó que le iba a salir un negocio"

"La última vez que lo vi a Carrizo fue el 2 de agosto, que le tocó estar con su nene y pasar el día. Estuvimos con los juegos y en el medio de la charla me dijo que ya no lo siga presionando con el tema de las pensiones, que debí arreglar con él y no poner un abogado" , describió la mujer, sobre la cual se resguardó su nombre por motivos de seguridad, ya que recibió amenazas a través de llamadas telefónicas y decidió realizar una perimetral contra la familia de Carrizo.

Entre 2016 y 2019, la joven tuvo una relación con Carrizo. "Me separé de él hace mucho tiempo, cuando el nene tenía un año y medio. Me hice cargo sola de mi hijo. Ese día que nos vimos me había comentado que le iba a salir un negocio y que iba a estar bien económicamente, que no nos iba a hacer falta nada y tampoco a su otra expareja, con la que tiene un nene de seis o siete años", describió en Conflicto de Intereses.

"Me dijo que lo esperara unos meses", afirmó la expareja acerca de cuándo podría disponer del dinero. "Me acuerdo que me dijo eso y justo salió en la televisión el tema de Cristina y dijeron que él tuvo algo que ver. Entonces me acordé de lo que me dijo. No solo yo lo pensé, sino todo el mundo pensó así. Eso dije en mi declaración, no estoy afirmando que tuvo que ver", aclaró en la entrevista con Juan Amorín y Ariel Zak.

"A Sabag Montiel lo vi en fotos"

Ante la consulta en Conflictos de Intereses sobre si conocía a los amigos de Nicolás Carrizo, la expareja no dudó: "A Sabag Montiel lo vi por las pocas fotos que publicó en sus redes. Me di cuenta que eran los amigos de él, ya que me había dicho que vendía copos de nieve con una parejita, que era Sabag Montiel y su novia".

Cómo fue la convivencia con Nicolás Carrizo

"Lo único que te puedo decir sobre mi convivencia es que él tenía malos comentarios en el tema de la política", rememoró la expareja y resaltó que "cuando estaba juntada con él, yo le decía que no publicara en Instagram, WhatsApp y Facebook. Le dije que se dedique a su vida, a trabajar".

"Me juzgan por culpa de él"

"Cuando lo vi en la tele, me acordé lo que me dijo. ¿Será de lo que estaba hablando?. Entonces después recibí muchas críticas que tengo un hijo en común. Me juzgaban por la culpa de él. Algunas mamás saben quién es Carrizo, que soy la mamá de su hijo. El nene por el momento no está yendo al jardín", expuso sobre la situación familiar.