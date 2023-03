La contundente advertencia de Maslatón sobre Javier Milei: "Este camino lo va a llevar a la desaparición política"

Hace un mes dije que es peligroso que haya un López Rega en las filas de La Libertad Avanza. Kikuchi tiene que volar, irse de ahí. Hace un mes dije que es peligroso que haya un López Rega en las filas de La Libertad Avanza. Kikuchi tiene que volar, irse de ahí.

"Él puede tomar un camino que no me gusta, pero yo no me voy a ningún lado. Lo que sí estoy diciendo es que remueva a Kikuchi, que juega para la contra, y a Karina la tiene que poner de secretaria privada, no es la jefa del partido", manifestó el abogado en diálogo con Conflicto de Intereses.

Ante esta situación, el dirigente advirtió sobre las elecciones del año próximo: "Este camino lo va a llevar a la desaparición política. Tengo esperanza, creo que Milei ha recorrido una onda ascendente. Espero que lea y ponga orden". Y explicó que "cometió el error de no dedicarse a la interna. Es un gran líder política para afuera. Esto es producto de sus defectos del poder, y haberle cedido el poder a su hermana y Kikuchi".

La gran preocupación de Macri, Larreta y Bullrich es qué hacer con Milei. Tengo miedo que Kikuchi sea un operador de ellos