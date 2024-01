La CGT ratificó que sus gremios no pagarán las multas por gastos operativos tras la marcha de diciembre

El diputado de Unión por la Patria y secretario gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT) , Mario "Paco" Manrique , ratificó que los gremios que integran la central obrera que fueron intimados a abonar multas millonarias por los costos operativos en las movilizaciones contra el Gobierno "no pagarán esos montos".

La CGT cruzó al Gobierno: "No va a condicionar al movimiento obrero organizado"

En diálogo con Radio 10, Manrique advirtió que no abonarán las multas que el Gobierno aplicó tras la marcha del 27 de diciembre a Tribunales encabezada por la CGT: "No vamos a pagar y que hagan lo que tengan que hacer. No lo digo como una forma desafiante, sino porque es un acto totalmente irreverente por parte del Presidente y la ministra de llevarse todo por delante y acallar las voces que están en disidencia con su pensamiento"