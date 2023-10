La CGT cruzó a Milei por sus dichos sobre los plazos fijos y lo acusó de "terrorismo electoral"

La Confederación General del Trabajo (CGT) cruzó al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei , luego de que haya manifestado que no se debe invertir en plazos fijos en pesos debido a que la moneda argentina es "excremento".

En un comunicado, la CGT calificó de "irresponsables, desatinadas, oportunistas y despreocupadas de la suerte de los argentinos" los dichos de Milei, quien recomendó no renovar los plazos fijos. "¡Jamás en pesos, jamás en pesos! El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", señaló el economista.