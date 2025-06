La arenga de Cristina Kirchner a la militancia: "Vamos a volver"

A través de un mensaje grabado, la expresidenta Cristina Kirchner agradeció a la militancia que se movilizó hacia Plaza de Mayo por acompañarla durante estos días, y aseguró que la consigna que más le gustó escucharlos cantar fue "vamos a volver", porque ese país "bien peronista" no fue "ninguna utopía".

Las palabras de la titular del Partido Justicialista (PJ) se transmitieron durante el acto central de este miércoles. "Quiero agradecerles a todos y todas las increíbles muestras de afecto y de cariño en todos estos días. Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional con mucha pasión", sostuvo.

"Pero lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez 'vamos a volver'. No lo hacíamos desde hace muchísimo tiempo. Demasiado, tal vez. Y me gusta ese 'vamos a volver' porque revela una voluntad: la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día y en el colegio les den libros y computadoras", destacó.

Cristina abogó por un país donde "los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista" y "los jubilados tengan remedios". "Ese país no fue ninguna utopía, lo vivimos durante 12 años y medio", afirmó.

Marcha movilización Cristina Kirchner 18 junio 2025 Una multitud se reunió en Plaza de Mayo para respaldar a Cristina. Mariano Fuchila

"Queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. Y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí, junto a ustedes, como ustedes siempre han estado junto a mí", destacó Cristina.

"Tenemos algo que ellos jamás van a tener y no van a poder comprar por más plata que tengan: tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos, finalmente, siempre vuelven", concluyó.

Cristina Kirchner criticó el modelo económico del Gobierno y apuntó contra Caputo: "Impresentable"

La expresidenta Cristina Kirchner calificó como "impresentable" al ministro de Economía, Luis Caputo, y advirtió que el plan de gobierno de Javier Milei "no tiene futuro", durante el discurso brindado desde su casa en Constitución a la militancia presente en la Plaza de Mayo.

"Me pregunto cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y después no puede pagar la tarjeta. Cómo subsiste un país dónde es mucho mejor comprar comida, viajar y comprar ropa afuera porque es más barata de lo que está aquí en el país", expuso la exmandataria.

Marcha movilización Cristina Kirchner 18 junio 2025 Cristina dirigió un mensaje grabado a la militancia. Camila Alonso Suárez

Ante una multitud, que marchó hacia el microcentro porteño, las palabras de CFK generaron un gran clamor popular. En especial cuando criticó con severidad al titular del Palacio de Hacienda: "Mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas".

"¿Realmente hay alguien, seria y sensatamente, que crea que esto es sostenible? ¡Mi Dios! Más chanta no se consigue. Lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro", advirtió la presidenta del Partido Justicialista, que realizó una promesa: "Vamos a volver con más unidad y más fuerza".