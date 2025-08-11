11 de agosto de 2025 Inicio
Cristina Kirchner saludó a militantes que inauguraron una unidad básica con su nombre en Bahía Blanca

Desde el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, la expresidenta envió su agradecimiento a los encargados de poner en marcha un nuevo local en General Cerri, "una localidad doblemente castigada por Javier Milei".

Cristina Kirchner agradeció el uso del nombre Cristina Libre en la nueva unidad básica en General Cerri

Cristina Kirchner agradeció el uso del nombre "Cristina Libre" en la nueva unidad básica en General Cerri, en Bahía Blanca.

La expresidenta Cristina Kirchner envió un saludo a militantes de La Cámpora que inauguraron una Unidad Básica con su nombre en la localidad bonaerense de General Cerri, en el partido de Bahía Blanca. "Muchas gracias a todos y a todas las compañeras que han tomado esta decisión de abrir un local que se llama 'Cristina Libre' porque podría haberse llamado de otra manera", expresó.

"Me avisa Mayra [Mendoza, intendenta de Quilmes] que en esa localidad doblemente castigada por Milei, quien vetó la ayuda para Bahía Blanca, están inaugurando la unidad básica 'Cristina Libre'. Muchas gracias a todos y a todas las compañeras que han tomado esta decisión de abrir un local que se llama 'Cristina Libre' porque podría haberse llamado de otra manera", manifestó la exmandataria.

Asimismo, destacó que "lo importante es abrir un local, un espacio concreto, un espacio físico", donde los ciudadanos y militantes puedan reunirse, hablar, discutir, debatir, enojarse, pelear y volver a hablar, "porque eso es lo maravilloso de la construcción política".

Para finalizar, recordó el comienzo de la gestión de su marido, Néstor Kirchner, en 2003, que siempre mantuvo la idea de proyecto conjunto y que les permitió "construir" otra Argentina.

"El país había sido endeudado, vaciado y tenía una sociedad absolutamente escéptica y desesperanzada, en lo que yo creo que fueron los años felices de los argentinos, por lo menos de las últimas décadas de los argentinos. Muchas gracias y a trabajar y militar mucho", concluyó.

La nueva unidad básica Cristina Libre fue inaugurada en la localidad bahiense de General Cerri.

La nueva unidad básica Cristina Libre fue inaugurada en la localidad bahiense de General Cerri.

