Fue asesora de Gerardo Milman y la vincularon con el atentado contra Cristina Kirchner: qué dice su descargo

A través de un video en TikTok, donde cuenta con más de 170 mil seguidores, la santafesina reveló detalles de la relación laboral que la unió al diputado de Juntos por el Cambio. “Chicos, yo soy abogada y trabajo como cualquier persona. Trabajaba muchísimo, me desvivía, yo quería un futuro mejor. Me mudé de Santa Fe a Buenos Aires para progresar y por eso trabajé en el Congreso, pensando que ahí podía encontrar una posibilidad de progreso. No la ví, y por eso renuncié y me cambié de trabajo", explicó.