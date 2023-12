La anécdota de Javier Milei sobre sus comienzos en la política en el boliche New York City

El presidente Javier Milei estuvo en La Noche de Mirtha , con la conducción de la actriz Mirtha Legrand , y recordó una anécdota antes de lanzarse a la política con sus amigos en el boliche New York City.

"En 2018 estábamos en New York City en un acto de José Luis Espert. Me agarró (Alberto) Benegas Lynch y me preguntó: '¿Te vas a meter en política?'". Entre risas y la sorpresa de la conductora contó que en ese momento "ni loco quería meterme en política".