La advertencia de Paula Oliveto: "Si la sociedad empieza a decir 'no es por ahí', el Presidente va a tener que cambiar"

La diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto se manifestó en contra del veto del presidente Javier Milei ley que incrementaba las jubilaciones y modificaba su fórmula de actualización, y advirtió que "si la sociedad empieza a decir 'no es por ahí', el Presidente va a tener que cambiar" .

"Me jode mucho la hipocresía, me jode mucho lo que le hacen a los jubilados. Hay gente que no te invita más a su programa a hablar, antes si ajustaban a los jubilados se hacían los ofendidos", se quejó la legisladora en una entrevista radial.