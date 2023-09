La advertencia del FMI sobre la dolarización de Milei: "No sustituye una política fiscal sostenible"

Al ser consultado sobre si el Fondo seguiría apoyando a la Argentina en caso de aplicar la dolarización, el funcionario del organismo expresó que "algo muy importante para nosotros es que lo que uno haga en el mundo monetario cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal".

En la misma línea, Valdes expuso que "requiere un esfuerzo enorme de los países y siempre uno entiende que el corto plazo y el largo plazo están en tensión". Luego, el economista chileno aclaró que "no hay sustituto para lo fiscal, todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas, y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea".

Para Werner, la dolarización propuesta por Milei "claramente choca" con el FMI

Alejandro Werner, exfuncionario del FMI Alejandro Werner, exintegrante del FMI. Télam

Alejandro Werner criticó la dolarización propuesta por Javier Milei y sostuvo que "claramente choca" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El exfuncionario del organismo aseguró que Ecuador "no es un ejemplo que apoye" este plan y que ese régimen cambiario "tal vez no es el mejor para la Argentina".

El exdirector del Instituto de las Américas y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, explicó que coincide con algunas de las ideas de La Libertad Avanza como una "mayor participación del sector privado" y un Estado "menos presente en algunas cosas", pero dudó de la efectividad de una dolarización.

"Claramente donde hay un choque, aunque es un tema donde el FMI no debe asesorar, es en la elección del tipo de cambio. Es un tema que tal vez le preocupa al Fondo porque cree que en el corto plazo es muy difícil de implementar y que, además, es un régimen cambiario que tal vez no es el mejor para la Argentina", señaló en diálogo con FM Urbana Play.