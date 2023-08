Kicillof, sobre las propuestas de Milei: "Hay cosas que al mercado no le interesan"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezó el acto de inauguración de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 en la localidad de Avellaneda, donde envió un mensaje sobre la importancia del rol del Estado en plena campaña para las elecciones generales del 22 de octubre. "Hay cosas que no son rentables y al mercado no le interesan, pero nosotros creemos en otra sociedad" , afirmó.

"El otro día alguien decía 'bueno, si alguien no se puede salvar, pagar la salud, bueno... Problema de él, que venda un órgano'. Ojo, porque en la tele, dicho a los gritos, parece una idea aceptable. Pero nosotros creemos en otro país y en otra sociedad", remarcó, dirigiéndose a los estudiantes.

Kicillof planteó que "una sociedad no es un grupo de individuos peleando competitivamente a ver a quién le va mejor y el resto no importa. Creo que a ustedes no les pasa. No les alcanza con estar bien ustedes solamente, también quieren que les vaya bien a la familia, al amigo, al vecino de la otra cuadra".

"Hasta hace algún tiempo, creo que la mayoría, como vivimos en un país que está en vías de desarrollo, necesita que el Estado se ocupe de impulsar ese desarrollo. Creía que en eso estábamos todos bastante de acuerdo, ahora parece que no. Y yo lo respeto, pero también hay que respetar esta posibilidad de discutirlo, aun con los que les importa poco, y escuchan un videíto de TikTok que dice 'si dinamitamos tal cosa'... ojo, que lo que van a dinamitar es esta escuela", enfatizó.

"Porque no es rentable esto, porque al privado no le interesa, porque sale muy caro, dirían. Nadie tiene derecho a nada porque para respetarles el derecho a ustedes a la vivienda, alimentarse, a estudiar, sale plata. La sociedad pone plata para eso, pero lo hace en una decisión colectiva, consciente, de qué país queremos ser", definió.

"¿Para qué tenemos escuelas técnicas? ¿Por qué el Estado financia la existencia de escuelas técnicas y no piensa cuánto le sale la suma del sueldo de los docentes, más el equipamiento, más la luz, más el mantenimiento del edificio contra lo que ustedes pagan? ¿Por qué pensamos distinto a que si esto fuera un negocio privado? Porque esto no es un negocio privado. Esto es una forma en que como colectividad, como sociedad, como comunidad, tratamos de progresar. Algunos creen que eso solo lo hace el mercado", señaló el gobernador.