Katopodis: "Milei no tiene ningún prurito ni problema de joderle la vida a la gente"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se refirió al candidato de Unión por la Patria , Sergio Massa , en el tramo final de la campaña para las elecciones del 22 de octubre: "Venimos de unos días donde quedó claro que (Javier) Milei no tiene ningún prurito ni problema de joderle la vida a la gente".

Bullrich: "Massa puede aprobar un examen psicotécnico, lo que no aprueba es como ministro de Economía"

En este sentido, detalló las verdaderas intenciones que según él tiene el candidato de La Libertad Avanza: "Estoy convencido que el necesita una hiper antes del balotaje y busca que los precios se desmadren y que la economía se rompa, se quiebre, y eso es lo que tenemos que poner en discusión y claridad lo que está en juego".

El dirigente hizo una comparación con los anteriores rivales del Gobierno: "No es ni de cerca la elección parecida a la del 20215 y 2019. En aquel momento venían por el fútbol para todos, que ya era grave, pero ahora vienen por la escuela pública, por toda la obra pública, para arancelar la universidad, por la portación de armas y porque la sociedad sea más violenta"

"Milei es una mala persona. Es un tipo que no representa a los valores de la Argentina. Que niega (los crímenes de) la dictadura y que está alentando cuando peor mejor. Necesita que haya un desmadre, desesperanza, pánico y caos para poder llevar adelante políticas de ajuste brutal como las que él propone", apuntó Kayopodis.

Además, calificó al líder libertario como un "empleado de los grandes grupos económicos" en cuanto a "hacer un gran negocio" y "garantizar la timba financiera" y agregó: "Antes fue Macri, ahora es Milei. Ellos siempre van a encontrar a un personaje que ponen por delante pero que representan a esos intereses".

Campaña con inflación y pobreza

Katopodis destacó el trabajo de campaña en las elecciones junto a los trabajadores: "Está claro que la Argentina tiene problemas, como la inflación, pero que no lo vamos a resolver con un festival de privatizaciones, y la pobreza, pero no la vamos a bajar privatizando o arancelando, hay una conciencia de que no es por ahí".

En este sentido, remarcó que el contacto es cara a cara, en los lugares de trabajo, y militando y recorrer fábricas, comercios y barrios: "La cosa no está para andar con intermediarios, poner la cara y escuchar" y remarcó: "Nos ponemos de acuerdo en que Mieli no. Después discutimos lo demás. Ahora hay que evitar lo que es un peligro muy grave para la democracia argentina y los derechos de los trabajadores".

Además, remarcó que "hay escucha para las propuestas de Sergio Massa", en cuanto a la devolución del IVA a los consumidores , la ley de financiamiento educativo del 6 al 8%, la duplicación en la inversión en la obra pública.

Remarcó sobre el futuro del ministro de Economía como presidente: "Tenemos una idea de país y Sergio no tiene dudas de contar y explicar de manera concreta qué queremos hacer en estos 4 años".