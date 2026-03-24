24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Karen Reichardt propuso modificar el nombre del 24 de marzo por una memoria "completa"

La diputada libertaria compartió en redes sociales su iniciativa para cambiar la denominación del feriado, que recuerda el inicio de la última dictadura militar: propone que se llame "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa".

Por
La diputada Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del feriado del 24 de marzo. 

La diputada Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del feriado del 24 de marzo. 

Redes sociales

La exmodelo Karen Reichardt, quien ahora forma parte del bloque de diputados de La Libertad Avanza en el Congreso, presentó un proyecto de ley para modificar el nombre con el que se denomina al 24 de marzo y lo compartió en redes sociales. La conductora, en línea con la bajada del Gobierno, argumentó que se trata de contar la historia "completa".

Estela de Carlotto participó de la lectura de un documento en el acto por los 50 años del golpe cívio militar. 
Te puede interesar:

Así fue el documento que se leyó en Plaza de Mayo por los 50 años del golpe militar: "La memoria se defiende luchando"

Reichardt utilizó su cuenta oficial de X para expresar su idea sobre lo sucedido antes y durante el golpe de Estado perpetrado en nuestro país. "Historia completa", comienza su publicación. Al título le agregó dos emojis con la bandera argentina.

Hoy, esta fecha es nombrada como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. "Presenté un proyecto para modificar la denominación del feriado del 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa", escribió la funcionaria.

"Porque la forma en que el Estado nombra la historia importa. No hay memoria posible sobre relatos parciales", agregó la conductora, en sintonía con la bajada del oficialismo basada en la teoría de los dos demonios.

"Necesitamos una mirada completa, sin silencios y con respeto por todas las víctimas", concluyó su publicación, a la que añadió una captura del proyecto de modificación de ley que presentó en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/KarenReichardt1/status/2036486222374203772&partner=&hide_thread=false

El Gobierno publicó un video para intentar justificar la teoría de los dos demonios

El Gobierno Nacional publicó un video institucional a cinco décadas del golpe de Estado de 1976. La pieza intenta justificar la teoría de los dos demonios que impulsa la administración de Javier Milei. El material cuestiona abiertamente las políticas de memoria, verdad y justicia vigentes desde el año 2003.

La grabación propone una visión integral del pasado y acusa a gestiones anteriores de instalar un relato sesgado. Según la voz en off, aquellos gobiernos utilizaron recursos públicos para obtener réditos políticos y económicos. El mensaje sostiene que miles de víctimas de la violencia setentista resultaron ignoradas y silenciadas.

El eje central del mensaje retoma argumentos esgrimidos por las defensas de los represores en el Juicio a las Juntas. Al igualar distintas formas de violencia, la publicación diluye las responsabilidades estatales del plan sistemático. Esta señal política busca resignificar el pasado reciente y romper el consenso social.

Embed - Las víctimas que quisieron esconder | Día de la Memoria. Completa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mayoría de los clubes de fútbol dijeron presente en sus redes a 50 años del golpe.

El fútbol argentino recordó el golpe con un contundente "Nunca Más": los mensajes y videos más conmovedores

Miriam Fernández, nieta restituida 127.

Miriam Fernández, la nieta recuperada que nació en la ESMA y defiende a sus apropiadores: "Siempre van a ser mis padres"

El cantante cordobés puso en palabras lo vivido durante la última dictadura argentina.

"Cuarteto era mala palabra": la Mona Jiménez recordó la persecución y censura de la dictadura

A 50 años del golpe militar de 1976, el juez Baltasar Garzón fue reconocido por su labor clave contra la impunidad.

Baltasar Garzón: "La justicia es mérito de una sociedad que exigió respuestas"

play

Estela de Carlotto: "El Gobierno está en otro mundo y, pronto, quizás, entre rejas"

play

Pablo Grillo, en la marcha a 50 años del golpe de Estado: "Siempre es un orgullo estar en la Plaza"

Rating Cero

Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 
play

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

El cantante lanzó una propuesta que ilusionó a los fanáticos de la actriz.
play

"Fue muy importante": el consejo de un famoso cantante que le cambió la vida a Jimena Barón

"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef

Juanita Tinelli junto a sus padres, Paula Robles y Marcelo.

Revés judicial para Juanita Tinelli: archivaron la causa por amenazas a su familia

El cantante cordobés puso en palabras lo vivido durante la última dictadura argentina.

"Cuarteto era mala palabra": la Mona Jiménez recordó la persecución y censura de la dictadura

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Estados Unidos le envió a Irán una propuesta de 15 puntos para un alto el fuego por 30 días

Hace 2 minutos
play
Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

Hace 22 minutos
play
La diputada Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del feriado del 24 de marzo. 

Karen Reichardt propuso modificar el nombre del 24 de marzo por una memoria "completa"

Hace 31 minutos
Horas antes del ataque, el joven subió un video posando junto a un fusil semiautomático.

Un adolescente mató a tiros a dos profesoras que no lo dejaron entrar al colegio por llegar tarde

Hace 33 minutos
La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria. 

La Serenísima, con nuevos dueños: Arcor y Danone compraron el total del paquete accionario de Mastellone

Hace 34 minutos