Karen Reichardt propuso modificar el nombre del 24 de marzo por una memoria "completa"

La diputada libertaria compartió en redes sociales su iniciativa para cambiar la denominación del feriado, que recuerda el inicio de la última dictadura militar: propone que se llame "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa".

La diputada Karen Reichardt presentó un proyecto de ley para modificar el nombre del feriado del 24 de marzo.

La exmodelo Karen Reichardt, quien ahora forma parte del bloque de diputados de La Libertad Avanza en el Congreso, presentó un proyecto de ley para modificar el nombre con el que se denomina al 24 de marzo y lo compartió en redes sociales. La conductora, en línea con la bajada del Gobierno, argumentó que se trata de contar la historia "completa".

Así fue el documento que se leyó en Plaza de Mayo por los 50 años del golpe militar: "La memoria se defiende luchando"

Reichardt utilizó su cuenta oficial de X para expresar su idea sobre lo sucedido antes y durante el golpe de Estado perpetrado en nuestro país. "Historia completa", comienza su publicación. Al título le agregó dos emojis con la bandera argentina.

Hoy, esta fecha es nombrada como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia . "Presenté un proyecto para modificar la denominación del feriado del 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa", escribió la funcionaria.

"Porque la forma en que el Estado nombra la historia importa. No hay memoria posible sobre relatos parciales", agregó la conductora, en sintonía con la bajada del oficialismo basada en la teoría de los dos demonios.

"Necesitamos una mirada completa, sin silencios y con respeto por todas las víctimas", concluyó su publicación, a la que añadió una captura del proyecto de modificación de ley que presentó en el Congreso.

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“Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”



Porque la forma en que el Estado nombra la historia importa. No hay memoria posible sobre relatos… pic.twitter.com/OvA5FeOiHL — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) March 24, 2026

El Gobierno publicó un video para intentar justificar la teoría de los dos demonios

El Gobierno Nacional publicó un video institucional a cinco décadas del golpe de Estado de 1976. La pieza intenta justificar la teoría de los dos demonios que impulsa la administración de Javier Milei. El material cuestiona abiertamente las políticas de memoria, verdad y justicia vigentes desde el año 2003.

La grabación propone una visión integral del pasado y acusa a gestiones anteriores de instalar un relato sesgado. Según la voz en off, aquellos gobiernos utilizaron recursos públicos para obtener réditos políticos y económicos. El mensaje sostiene que miles de víctimas de la violencia setentista resultaron ignoradas y silenciadas.

El eje central del mensaje retoma argumentos esgrimidos por las defensas de los represores en el Juicio a las Juntas. Al igualar distintas formas de violencia, la publicación diluye las responsabilidades estatales del plan sistemático. Esta señal política busca resignificar el pasado reciente y romper el consenso social.