Juntos por el Cambio dio el batacazo en San Juan y terminó con 20 años de justicialismo

Pasadas las 22 horas del domingo, con el 96,66% de las mesas escrutadas Orrego sumaba un total de 205.584 votos, que sumados a los de sus competidores dentro de la interna ascendían a un total de 213.011, lo que representa el 51.20% del total de los votos. El Frente San Juan por todos, integrado por las subagrupaciones de Uñac y Gioja, quedó en segundo con un total de 185.762, el 44.19% de los votos.

Para el oficialismo la derrota fue doblemente dura porque además de perder a nivel general perdió su interna. Dentro de la agrupación San Juan por todos, la subagrupación San Juan Vuelve, encabezada por el diputado Gioja, obtenía 114.599 votos sobre los de 71.163 que obtenía la lista de Uñac. La disputa entre ambos tendrá un capítulo más en las PASO de agosto, cuando el actual gobernador compita con el hermano de su antecesor, Juan Carlos Gioja, en la interna de Unión por la Patria con sus precandidaturas a senador nacional.

Si bien en la previa se sabía que las elecciones iban a ser ajustadas, el resultado generó sorpresa entre propios y extraños porque en las elecciones del pasado 14 de mayo, la fuerza de Uñac había ganado en 14 de los 19 municipios y 23 de las 36 bancas de diputados provinciales. Esto será sin duda el primer desafío que deberá afrontar Orrego que comenzará a gobernar sin mayoría parlamentaria.

En cuanto a la participación del electorado, que fue uno de los interrogantes ante la intromisión de la Corte Suprema en la provincia que prohibió la candidatura de Sergio Uñac y obligó a desdoblar las elecciones, la participación en urnas estuvo 5 puntos por debajo de las elecciones del mes pasado. Este domingo votó el 70.55% del padrón.

Elecciones en San Juan

Orrego celebró su victoria con Larreta, Pichetto y Lousteau

Pasadas las 19 horas el búnker de Orrego ya estaba colmado de militantes, candidatos y simpatizantes. Cerca de las ocho, el precandidato a senador de Unidos por San Juan, Emilio Achem, habló con la prensa y aseguró que la tendencia era "favorable a su espacio".

Minutos más tarde se confirmó la victoria, lo que desató los festejos entre los presentes. "Se ve/ se siente/ Horacio presidente", cantaban los partidarios del actual alcalde porteño en abierta alusión a las presidenciales y a las PASO en las que Larreta se las verá con Patricia Bullrich. Luego, por supuesto, no se olvidaron del victorioso candidato local: "Borombonbón, borombonbón/ Marcelo Orrego/ gobernador" Más adelante, entonaron un cantito esperanzado: "Volveremos volveremos/ volveremos otra vez/ volveremos a ser gobierno/ en el 2023"

Uñac llamó al vencedor para felicitarlo y convocó a una conferencia de prensa desde la casa de gobierno para reconocer la derrota. En simultáneo Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto y Martín Lousteau irrumpían en el búnker de Unidos por San Juan generando el fervor de la militancia cambiemita. También fueron de la partida los dirigentes Maximiliano Ferraro, José Luis Espert y Waldo Wolff.

Todos ellos se reunieron en el primer piso del búnker con Orrego y a las 21 horas bajaron a la planta baja para acompañar sobre el escenario el primer discurso del flamante gobernador electo quien llamó y agradeció a los sanjuaninos por su voto y lanzó una convocatoria para "trabajar con todos, sin distinción de ideologías políticas".

"He venido a la política a trabajar y a hacer. Vamos a trabajar en resolver los problemas que la gente no puede resolver sola Conocemos bien el perfil de la provincia y hay muchas cosas que cambiar y no me va a temblar la mano para hacerlo", aseveró Orrego.

Luego afirmó que lo que propone "son cambios con certeza" y adelantó que buscará "mirar al pasado con los ojos del futuro para aplicar programas para proteger a las familias".

Orrego agradeció a los otros candidatos que se presentaron dentro de su frente, Unidos por San Juan, y saludó también a José Luis Gioja y Rubén Uñac, quienes se postularon para disputar el cargo a gobernador por el oficialismo. Por último, expresó que el triunfo fue colectivo y que se logró gracias a "los kilómetros caminados" en la provincia. "Soñábamos que San Juan se iba a despertar, no se dio el 14 de mayo pero se dio ahora por fin", completó.

Por su parte, el precandidato presidencial Larreta felicitó "a los sanjuaninos que se animaron a cambiar" y definió a Orrego como "un ejemplo de trabajo".

"San Juan va a ser el motor de la recuperación de la Argentina, donde le vamos a ganar el peronismo y vamos a iniciar el cambio definitivo que va a hacer que en este país todos vivamos mucho mejor", señaló Larreta.

San Juan

Sergio Uñac reconoció la derrota y se puso a disposición de Orrego para realizar una transición ordenada

"Siendo las 21 y, de acuerdo a nuestros cómputos, vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan. Hemos tenido una comunicación con Marcelo Orrego, lo he felicitado, he quedado a disposición para realizar la transición ordenada", fueron las palabras del actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, visiblemente abatido por la derrota de su hermano.

Desde la Casa de Gobierno de la provincia y acompañado por los candidatos a gobernador y vicegobernador de su espacio, Rubén Uñac y Cristian Andino, el mandatario provincial reconoció que había una diferencia superior a los 6 puntos y manifestó que la provincia "expresó dando su apoyo a Juntos por el Cambio y debemos respetar esa voluntad".

"Así como acatamos el fallo de la Corte, que nos pospuso esta elección para esta categoría, tengo que acatar el resultado que ha expresado la provincia, porque soy un hombre de democracia", afirmó Uñac.

Por último reiteró que "desde el lunes estaremos con las puertas abiertas para que los que ganaron, que son los que tienen que ver la ruta a seguir transitando desde el 10 de diciembre, puedan venir a realizar una transición ordenada y sin problemas".

Sergio Uñac

José Luis Gioja, tras la derrota, pidió "reconstruir el partido justicialista"

El último de los candidatos en hablar con la prensa fue José Luis Gioja, que pasadas las 22 horas dio una conferencia en la que pidió a Dios que "ilumine" a Orrego y al gobernador electo que "piense en los que menos tienen".

Luego habló sobre el futuro y aseguró que seguirá trabajando para volver a unir al peronismo en la provincia. "Estoy confiadísimo de que vamos a recuperar San Juan. Los números que hemos visto y los votos que hemos sacado nos animan a no bajar los brazos y a seguir peleando por las banderas nuestras, por la celeste y blanca y las banderas obviamente de justicialismo", manifestó el diputado que en lo que resta del año buscará recuperar la conducción del PJ provincial.

image.png

Los libertarios tuvieron un flojo desempeño en las elecciones

Las elecciones en San Juan también volvieron a mostrar que las propuestas del precandidato a presidente Javier Milei tienen poca pregnancia en las provincias. Los candidatos de Desarrollo y Libertad, frente referenciados con La Libertad Avanza, tuvieron un flojo desempeño en las elecciones sumando tan solo 185762 votos, poco más del 3% del total.