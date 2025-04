Junín, una ciudad dividida en dos por el freno a la obra pública impuesto por Javier Milei

A 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Junín , la localidad más importante del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Hace un año y medio, los habitantes sufren la ausencia del Estado, ya que el Gobierno de Javier Milei no destinó los fondos necesarios para finalizar un paso bajo a nivel -iniciado en junio de 2023- y provocó inconvenientes para transitar y grandes pérdidas económicas para comerciantes.

" Hace 650 días, la ciudad está partida en dos. Los vecinos de un lado y del otro sufren la falta de obra pública en la vida cotidiana. Es un caso muy concreto. En junio de 2023 había comenzado la construcción de un paso bajo nivel en la avenida Rivadavia , una de las más importantes. Tras varios años, comenzó esta obra para que no exista más las barreras y no demore el tránsito", explicó el periodista Nicolás Munafó en C5N .

El comunicador brindó en Minuto Uno detalles del plan de infraestructura: "Estaba prevista para dos años y dentro de poco debería estar terminada. Llegó diciembre de 2023, asumió Javier Milei, y no hay más obra pública. La empresa que tenía la concesión levantó todo y se fue. Dejó todo con un 40% de la obra hecha y la ciudad quedó en dos".

Junín, obra inconclusa La avenida Rivadavia está interrumpida por la obra inconclusa.

"Te cambia todo con el estado ausente, sobre todo cuando aparece para destruir", analizó Fernando Borroni sobre la actualidad de Junín. Mientras que Munafó aclaró que no hay una resolución cercana: "Una de las opciones es volver a tapar los pozos, montar las vías. El municipio fue a Nación y le dijeron que no hay plata. No hay nada que indique una solución".

La problemática diaria de los comerciantes de Junín

La avenida Rivadavia contaba con un centro comercial pujante, con gran presencia de los más de 100 mil habitantes de la ciudad. Sin embargo, todo cambio. "Nos partió al medio, está dividida. Para pasar de un lado tenés que hacer cinco cuadras o más. Las ventas bajaron un montón, nos perjudicó", se lamentó Julián ante este medio.

"Los puentes sirven para unir, pero cuando nos los terminás, te separa. Problemas económicos sufrimos todos, pero esto nos complicó. La cuadra está desierta y la cosa está bastante difícil. Calculo que otro gobierno terminará la obra, quizá mi nieto lo vea finalizado", manifestó Juan Manuel, otro comerciante.

Las consecuencias son claras. "Tenemos a bomberos de un lado y al hospital del otro. ¡Es el paso más importante!", indicó Walter, quien cerró una de las dos sucursales de su emprendimiento: "La otra agoniza y estoy tirando el esfuerzo de una década". Por lo pronto, el grupo de comercios comenzó un juicio a Nación, en busca de la terminación de la obra.