"Si no hay dictamen de la bicameral estamos obligados por la Constitución y la ley ambas cámaras a tratar el DNU, que, recordemos, está vigente, salvo algunos capítulos como el de trabajo y otros puntos", amplió.

"Ningún decreto fue rechazo en ambas cámaras, algunos sí fueron en una, como el de Macri en 2016 que le daba a Luis Caputo cuantiosas cifras para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Pero ningún decreto desde la recuperación democrática modifica de facto la Constitución", repasó.

Embed - UNIÓN POR LA PATRIA le pidió a VICTORIA VILLARRUEL una SESIÓN ESPECIAL en el SENADO

La legisladora de Unión por la Patria subrayó que "el Gobierno no consiguió a ningún constitucionalista, ni cercano ni que se le parezca a sus ideas, que dijera que este DNU tiene algún visto de constitucionalidad. No cumple con los requisitos que el capítulo tercero de la Constitución, en su artículo 99, inciso 3, le establece al presidente los límites para poder legislar".

"A Victoria Villarruel le cabe lo mismo que a mí. Tiene que cumplir su mandato constitucional y con las leyes. La Constitución nos exige a ambas cámaras que nos aboquemos inmediatamente al tratamiento de un DNU. Unión por la Patria lo único que hizo fue convocar a una sesión especial, pedirle a la presidenta del cuerpo que cumpla con la normativa y convoque a una sesión el 1° de febrero para tratar el DNU", señaló.

Di Tullio remarcó: "Nosotros no tenemos mayoría, somos la primera minoría, dependemos de que el resto de los bloques baje para poder cumplir con nuestras obligaciones institucionales. Quiero que la gente tenga claro que es responsabilidad de La Libertad Avanza, que gobierna la Cámara de Senadores de convocar a la sesión y cumplir así con la Constitución y las leyes".

acta senadores La carta de los senadores de Unión por la Patria.

Además, consideró que "el Gobierno tiró el tratamiento de la Ley Ómnibus para distraerlo todo, porque finalmente el DNU sigue vigente, que creo que es su interés máximo. Un decreto que modifica de facto la Constitución Nacional".

"Hemos escuchado a distintos bloques en la Cámara de Senadores decir que están absolutamente en contra del DNU, no del contenido. Las cámaras no tratan el contenido del DNU sino si está dentro de la Constitución o no, si tiene urgencia o no la tiene. El objeto es analizar si tiene las características de un DNU y este no las tiene. Lo han dicho también el resto de los bloques, menos La Libertad Avanza y algunos del PRO que han acompañado, al menos en términos discursivos", detalló.

"Necesitamos que se materialice la sesión y esto se pueda tratar y, si la mayoría así lo decide, rechazarlo", concluyó la senadora.