Juicio político a la Corte: Maqueda no se presentó a declarar ante la comisión en Diputados

El juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda no acudió a la citación que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le había formulado para este jueves, en el marco de la investigación relacionada a supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn) .

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión, la diputada oficialista Carolina Gaillard , precisó que Maqueda no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan "provisionalmente", a raíz de los testimonios escuchados en anteriores reuniones en las que se trató el tema.

"La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social", aseveró la diputada. Y recordó que el juez "tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho".

En ese marco, se puso en funciones a una subcomisión compuesta por dos legisladores opositores y tres oficialistas para que investiguen irregularidades en la obra social en el período anterior a la asunción de Maqueda, en abril del 2008.