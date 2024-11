Jubilación de Cristina Kirchner: su defensa pidió la nulidad contra la resolución de la ANSES

En el escrito, Pérez Pastor reclama que "se revoque la resolución" y se le restituyan a Cristina Kirchner "los haberes de las asignaciones mensuales vitalicias indebidamente retenidas".

El abogado, además, sostiene en el texto que la ANSES "carece de competencias para suspender y revocar los efectos de un acto firme y consentido".

El abogado de Cristina Kirchner anunció que si la ANSES rechaza el reclamo "iremos a la Justicia"

Pérez Pastor explicó a radio La Red que la expresidenta aún no acudió a la Justicia para reclamar por su jubilación de privilegio y que lo hará recién en caso de que la ANSES rechace el reclamo administrativo presentado este viernes.

"Si lo hacen, iremos a la Justicia. Hay que agotar la vía administrativa para poder acceder a los tribunales de la seguridad social. No podés llegar a la Justicia sin agotar la vía administrativa", detalló el abogado.

El letrado remarcó que la ANSES decidió quitarle las dos asignaciones mensuales vitalicias a Cristina Kirchner "interpretando que una condena en doble instancia es equiparable al juicio político".

"Técnicamente lo que hace ANSES es interpretar que lo que dice la ley 24.018, que es que no se puede tener el beneficio si el funcionario fue destituido mediante juicio político, que acusa la Cámara de Diputados y resuelve el Senado, es equiparable a una condena penal. Eso es algo que lo tiene que interpretar en todo caso la Justicia. La ANSES no está para interpretar leyes", concluyó Pérez Pastor.

La resolución del Gobierno sobre la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner

El Gobierno hizo oficial la baja de la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner a través de la Resolución 1092/2024 publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial.

El vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado la normativa en conferencia de prensa luego de que la Cámara de Casación ratificara la condena impuesta a la expresidenta en diciembre de 2022, que contempla seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Dentro de los considerandos de la resolución se señala que "el beneficio previsto en la Ley N° 24.018 para ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. Con cita ejemplar se destacó que “…no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor".

En la misma línea remarcaron "que el mal desempeño expresa una regla legal de amplitud por la cual, la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal; ya por el Senado de la Nación (conf. artículo 59 Constitución Nacional), o por el Poder Judicial, ante la comisión de delitos en ejercicio de la función pública".

