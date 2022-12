Juan Grabois tiene "tres ideas" si llegara a presidente

En cambio, insistió con un plan grandilocuente que no parece atacar en lo inmediato las problemáticas tangibles que afectan a los argentinos de a pie como la inflación. “Creo en la unidad latinoamericana, que hay que hacer como la Unión Europea: unificar la moneda, tener un banco central regional, unificar el sistema educativo, los pasaportes y tener el poder suficiente para constituirse en un polo geopolítico que permita que no te aplaste la cabeza el Fondo Monetario Internacional que te mete 45 mil millones de dólares para hacer una fuga de capitales que beneficia a banqueros amigos de sus funcionarios y después te pide que le recortes a los más pobres para que le pagues la deuda chota (sic) que ellos mismos te pusieron”, dijo Grabois.

Luego de la condena a Cristina, el dirigente social sostuvo que siente “el orgullo de que haya alguien capaz de renunciar a algo y que tenga los ovarios que no tiene ningún político de los varoncitos que hay en Argentina para decir ‘yo me la banco, sé lo que represento, me quedo sin fueros y voy a defender mis convicciones’, cuando el 99% de los políticos argentinos hubiesen huido como ratas al lugar número 14 de la lista de diputados de la provincia de no sé dónde para tener los fueros y no ir en cana. Fue una muestra de valentía. El coraje y la inteligencia de Cristina no se la pueden discutir ni los que la acusan”.

“Cristina está diciendo ‘yo renuncio a los fueros’. Lo que Cristina dice, Cristina lo hace, no tiene doble discurso, no es como Lilita (Carrió) que siempre decía ‘el año que viene renuncio a la política’ y siempre encontraba alguna excusa invocando a algún santo para seguir en política”, señaló Grabois, durante una entrevista en Animales Sueltos, respecto a la decisión de la Vicepresidenta de no presentarse como candidata en el 2023.