Juan Carlos Schmid, de la CGT: "No vamos a respetar el protocolo"

"No hay que enredarse ahora en la disputa ideológica, porque no la hay, sino simplemente se procura eliminarnos para que las patronales desde este momento hagan lo que se les cante ", expresó Schmid en un plenario de la Fempinra en el que se aseveró que el Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció Milei la semana pasada "es un verdadero atropello".

Para Schmid el sindicalismo "está frente a una pulseada y lo subieron al escenario porque el Gobierno sabe de forma perfecta que el último eslabón que es preciso derrotar son las organizaciones gremiales".

"No hay que confundir prudencia con resignación. No es posible resignar esta ofensiva porque está en juego el interés propio. Ni siquiera se trata del interés de los convenios sino de la totalidad de la estructura, de lo que se representa, de las obras sociales. Si esto avanza y se consolida y no hay reacción rápida nos quedaremos sin nada", advirtió.

El titular del sindicato de portuarios sostuvo además que el DNU "es acompañado por otro decreto más peligroso aún, que es el protocolo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que anuló otro de 2011 y determinó cosas mucho más jodidas".

"No dice que nos harán desaparecer, pero al eliminar aquel protocolo de 2011 hay vía libre para que las fuerzas de seguridad actúen sin responsabilidad y con impunidad", manifestó.

El dirigente convocó a ser "prudentes, cuidadosos y orgánicos a la hora de congregar a la gente y al dispersarse mañana, porque en ninguna refriega en las que participamos, a excepción de la década del '90, existió el riesgo y la amenaza que hay ahora".

"No vamos a respetar el protocolo. Vamos a ir a la calle hasta donde se pueda. Hay que tratar de que sea evidente que quienes quieren reprimir son ellos y no que los trabajadores desean contravenir. La situación es muy jodida. Mañana no hay que llevar grandes estandartes por un tema práctico. Pero sí las banderas", enfatizó Schmid, y convocó a "la unidad para que no nos vayan comiendo de a uno, como pretenden".