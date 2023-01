Jorge Rachid: "Tenemos una Corte Suprema canalla, corrupta y criminal". 

Rachid sostuvo que el pueblo argentino "percibe" que la democracia está en riesgo y ante esa situación decide "salir a defenderla" con mucha fuerza y alegría. "La movilización resuelve el tema de la asimetría del poder. Cristina dijo que el poder real tiene el 75 por ciento del poder. ¿Cómo superas esto? Con movilización popular", señaló.

En ese sentido destacó la multitudinaria concentración que se realizó el sábado pasado en Parque Centenario en reclamo de la "democratización de la Justicia", "por una justicia independiente" en la que él fue uno de los organizadores. Además adelantó que lanzarán convocatorias similares cada quince días en distintas plazas de la ciudad de Buenos Aires. "La próxima será en Parque Chacabuco y después en Parque Lezama", puntualizó.

"Hay un golpe judicial, financiero, empresarial y mediático en marcha", sostuvo Rachid y agregó: "No hay gestión sin ideología y no hay ideología sin gestión. Si no estás dispuesto a que te echen al día siguiente no vas a cambiar la realidad".