Jorge Macri y Rodríguez Larreta encabezaron un acto antes del traspaso de mando en la Ciudad

Larreta destacó unas modificaciones con respecto a la seguridad en la ciudad de Buenos Aires: "Hace 8 años esto no pasaba. La seguridad dependía del Gobierno nacional y la Policía de la Ciudad no existía, los jefes de Gobierno no le tomaban juramento a ningún policía y no teníamos agentes con uniformes bordó en nuestras calles. Todo eso hoy pasa porque juntos decidimos animarnos a resolver la seguridad en Buenos Aires".