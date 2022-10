Jorge Macri respondió a las críticas por su foto con Patricia Bullrich

Jorge Macri respondió a las críticas por su foto con Bullrich: "No debería generar tanto revuelo"

En medio de la carrera por las candidaturas de cara a las Elecciones 2023, Jorge Macri respondió a las críticas por parte de sus compañeros de partido luego de que circulara una foto en la que se lo ve junto a Patricia Bullrich. "No debería generar tanto revuelo" , opinó.

Si bien reconoció que se dieron algunos cuestionamientos, aclaró: "Yo no diría que hubo mucha tensión con Larreta y otros funcionarios porteños por mi foto con Patricia". Asimismo explicó que no se sacó "una foto con el presidente del kirchnerismo; me saqué una foto con la presidenta del PRO".