Jorge Macri propuso que la estación Catedral del subte D se llame "Catedral - Papa Francisco"

Argumentó que “Francisco fue ese ciudadano que viajaba en subte hacia la Catedral y el Arzobispado”, ya que la estación cabecera de la línea D se encuentra en Plaza de Mayo, y recordó que “en los andenes bendecía, saludaba, escuchaba a quien se le acercaba buscando consuelo o ayuda”.

“Su cercanía de padre y pastor, su forma de 'sentirse uno más', quedó grabada en la memoria de muchos. Desde esos gestos simples, llegó a ser un líder mundial, siempre defensor del diálogo, la paz y el encuentro”, destacó Macri.

“Renombrar la estación es un gesto simbólico con las generaciones futuras, para que cada vez que pasen por allí recuerden que, alguna vez, entre ellos, viajaba alguien que inspiraría al mundo entero”, concluyó.

La historia detrás de la foto de Francisco en el subte que se hizo viral: el testimonio del fotógrafo que capturó el momento

Mientras en el mundo continúa la conmoción por la muerte del papa Francisco las redes sociales explotaron por una foto muy particular que refleja el espíritu de Jorge Bergoglio: en el subte A, rodeado de personas y con un semblante que denota serenidad. Su autor es Pablo Leguizamón, fotoperiodista que ahora vive en Viedma, Río Negro, pero que en aquel entonces estudiaba en Buenos Aires.

En diálogo con Juan Amorín y el equipo de Mañanas Argentinas por C5N, relató la secuencia que derivó en esa foto que quedó para la historia tras la celebración del Corpus Christi del año 2008: “Cuando se baja del escenario, se va de Once a la boca del subte línea A. Entro al subte, lo corro, salto el molinete y hasta tuve varios impedimentos, incluso se me trabó la mochila. Además, el subte era muy oscuro y la máquina que tenía era muy precaria... En ese momento se prendía y se apagaba la luz en el subte”.

Luego, contó: “Le hice imágenes y la que trasciende es la que mira para arriba. Jorge estaba sorprendido, pero porque no estaba acostumbrado a que le estuvieran tan encima”.

Jorge Bergoglio papa Francisco subte Línea A La foto viral de Jorge Bergoglio en el subte data de 2008.

“En ese momento traté de venderla y no tuve éxito. Pero en 2013, cuando lo eligen Papa, un amigo me dice: '¿Por qué no tratás de venderla?' Estaba renegado con la profesión, con todo, y en ese año la vendo a un medio, a una agencia de periodismo y ahí empieza a circular. No tenía para comer ni para pagar el alquiler, pero finalmente la imagen salió proyectada hasta en el Martín Fierro y en medios de afuera”, destacó Leguizamón.