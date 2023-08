Javier Timerman: "Ni los argentinos ni los inversores extranjeros quieren cambios bruscos"

"Últimamente se está hablando demasiado de cambios drásticos y generalmente eso no funciona. Como dicen los americanos: baby steps (pasos de bebé)", recomendó Timerman.

"Los cambios bruscos no es lo que los argentinos quieren. Tampoco los inversores. Necesitamos previsibilidad y estabilidad por un tiempo largo", agregó el economista.

Respecto de la idea de la dolarización que propone Milei, Timerman la echó por tierra al indicar que "sería como hipotecar el futuro de los argentinos" y explicó que incluso "no va a tener apoyo de los principales centros financieros del mundo".

"Nos merecemos tener nuestra propia moneda. Que no haya funcionado hasta ahora no quiere decir que no sea algo positivo. La crisis de 2001 fue resultado de apegarse durante tanto tiempo al 1 a 1", opinó.

Por último, Timerman se refirió al futuro político de la Argentina y remarcó la importancia de "lograr consensos con diferentes actores" ya que "si nos quedamos en esta grieta va a ser muy difícil para cualquiera" que sea electo presidente.