Javier Milei vuelve a viajar a los Estados Unidos: participará de una conferencia de un banco de inversión

El Presidente tiene previsto volar esta noche y regresar el domingo luego de formar parte, junto con líderes tecnológicos y empresariales en el Sun Valley Lodge, del encuentro anual organizado por la entidad Allen & Co. Es la tercera vez que estará en ese país.

Denominada por el Business Insider como “un campamento de verano para los multimillonarios”, la conferencia de Sun Valley se transformó a lo largo de los años como el lugar donde se sellaron variados acuerdos mediáticos y económicos.

Para este año, volvió a ser un encuentro con miras a ser el punto focal de la discusión del futuro de la industria, consigna la información de Ámbito.

Milei comitiva Casa Blanca Milei y su comitiva durante el viaje que realizó en noviembre a Estados Unidos, antes de asumir como Presidente.

Se tratará del tercer viaje que hará Milei a los Estados Unidos desde que asumió la presidencia: el último había sido en mayo cuando visitó la ciudad de San Francisco, para reunirse con representantes de las compañías tecnológicas de Silicon Valley, entre ellos Sam Altman, CEO de Open AI; el CEO de Google, Sundar Pachai, y con el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook; y el fundador de Facebook y CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

A la espera de la confirmación oficial desde Casa Rosada, la comitiva que acompañaría a al Presidente en su nuevo viaje estaría integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe del Consejo Asesores Económicos, Demian Reidel.

Previo al viaje de Milei a los Estados Unidos, el FMI negó estar negociando un nuevo acuerdo con Argentina

La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, aseguró este jueves que el organismo no está negociando un nuevo acuerdo con Argentina y aclaró que "no hay un cronograma específico para esas discusiones", ya que el Gobierno aún no presentó una solicitud formal.