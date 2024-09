Javier Milei volvió a criticar a Pedro Sánchez: lo acusó de "depredador de riqueza"

El reclamo de Pichetto a Francos: "No estamos acá para romper todo"

El mandatario español anunció en un acto llevado celebrado en el Instituto Cervantes que se implementarán "nuevas medidas para limitar los privilegios desmesurados de ciertas élites". Ante los miembros de todo su gabinete y de los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez afirmó: "Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1831354693441769706&partner=&hide_thread=false El socialismo es una enfermedad del alma aberrante. La combinación de profunda envidia, fatal arrogancia e ignorancia en temas de economía en la frase resulta espeluznante.

Para Sánchez, "independiente de lo que piensen algunos, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos lamborghinis".

La última vez que Milei había cuestionado a Sánchez fue a finales de junio cuando cargó contra el el presidente de Brasil Lula da Silva. “Es más importante los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito”, comentó en su momento.

“Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, lanzó.