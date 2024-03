Javier Milei tiene casi listo el Consejo de Asesores Económicos: cuál será su función

Fue el mismo Reidel quien este jueves santo compartió una imagen junto al libertario dando cuenta del avance sobre la propuesta. "Almuerzo de trabajo en Olivos con Javier Milei. Acá se trabaja hasta en día feriado. VLLC! (Ojo con la gorrita eh)", escribió en su perfil en la red social X.

A las pocas horas, el economista se vio obligado a agregar otro mensaje por la cantidad de reclamos que recibió. "Ok ok! Me corrijo. No es feriado. Es día no laborable. Ahora si?", señaló ante las correcciones que le marcaron los usuarios.

Demian Reidel y Milei X

Otro de los nombres que sonó como integrante del nuevo espacio es el de Ramiro Marra, hombre de confianza de Milei pero que, sin embargo, no fue reconocido con un cargo importante dentro del Gobierno nacional. Incluso fue removido de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña por la hermana del Presidente, Karina Milei.

La secretaria general de Presidencia nombró en su lugar a una legisladora muy cercana suya, María del Pilar Ramírez, una dirigente que años atrás integró la agrupación La Cámpora.

Ramiro Marra Javier Milei

El que si confirmó su integración es el economista Miguel Boggiano, quien este viernes compartió un mensaje en las redes sociales expresando su agradecimiento. "Agradezco al Presidente y amigo Javier Milei por la invitación a sumarme Consejo de Asesores Económicos. Confío en que debatiremos propuestas audaces. Tengo una revolucionaria en mente", anticipó.

Boggiano es fundador y CEO de Carta Financiera, una compañía especializada en el análisis de inversiones y gestión de portafolios.

También se sumó a las filas de este consejo Julio Goldestein, responsable de una consultora que tiene base en Miami, Estados Unidos, según lo que indica el sitio web de la misma.

"Encantado de seguir acompañando a Javier Milei en el Consejo de Asesores Económicos, junto a Demian Reidel, Ramiro Marra y Ramiro Castiñeira y demás economistas este sueño que comenzó hace más de tres años, para hacer GRANDE DEVUELTA A LA ARGENTINA OTRA VEZ y ponerla del lado correcto de la historia", escribió Goldestein en una publicación en X.

Con este mensaje, el consultor financiero confirmó como parte del Consejo a Marra y Castañeira, otro economista que hasta el momento no se expresó al respecto.