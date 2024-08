Javier Milei sigue molesto con Mauricio Macri por el rechazo del PRO a los fondos para la SIDE: "Sus explicaciones no me resultaron satisfactorias"

El presidente Javier Milei cuestionó el rechazo del Congreso del DNU que otorgaba $100.000 millones de fondos de la SIDE y reveló que el expresidente Mauricio Macri le dio explicaciones los motivos por los que el PRO votó en contra en la Cámara de Diputados, pero las mismas "no fueron satisfactorias".

"Estuve reunido en Olivos cenando y me dio las explicaciones. A mi no me resultaron satisfactorias, pero siendo alguien que fue un jefe de Estado que sabe las necesidades de Inteligencia que debe enfrentar Argentina", explicó en referencia al intercambio que tuvo lugar el pasado miércoles.