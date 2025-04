Lilia Lemoine se refirió a la separación de Milei y Yuyito González: "Nos pasa a todos".

" Lamento que no haya funcionado pero pasa . Es gente buena que se quiere, de pronto que decida no estar más junta es algo habitual, nos pasa a todos", expresó en diálogo con C5N .

Cuando fue consultada por su trato con González señaló que es "muy bueno", pese a que algunas versiones aseguraban que estaba celosa. En ese punto, Lautaro Maislin le consultó si seguía sintiendo que el Presidente era su "amor platónico", tal como indicó en una entrevista reciente.

"No dije platónico", respondió entre risas y luego agregó: "En todo caso, 'el amor de mi vida', pero de mi lado". "Cabe aclarar eso para una persona que está en pareja que, en todo caso, hubiera sido mi gran amor pero no viceversa", añadió, queriendo evitar confrontar con Yuyito.

Embed ️ Qué dijo Lilia Lemoine sobre la separación de Javier Milei con "Yuyito" González



#Argenzuela

Hasta las 18 hs. por @C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/zH8mXX1lSy — C5N (@C5N) April 22, 2025

La ruptura entre Milei y Yuyito fue confirmada por la exvedette en su programa de televisión Empezar el día este lunes, pero pasó desapercibida ante el fallecimiento del papa Francisco.

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. Esto es consensuado, estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, entereza y madurez", señaló visiblemente acongojada Amalia.

Luego explicó que decidió anunciarlo ya que "así como he compartido todo por casi un año, era justo y lógico hable de la ruptura". "Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, se que me van a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa, sepan que no tengo nada que decir más esto", concluyó.