Javier Milei insistió con la venta de órganos: "Busquemos mecanismos del mercado"

En diálogo con TN, explicó su punto de vista e indicó que en Argentina mueren al año "más de 350 mil personas, que por ley todos son donantes” y que "hay 7.500 personas sufriendo, esperando los trasplantes".

En ese sentido afirmó que "hay algo que no está funcionando bien" y que "hay gente que se beneficia de que eso no pase". "Lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema", planteó.

En este contexto, sin embargo, remarcó que "nadie debería vender" sus órganos porque "por ley tenés 350 mil donantes" y volvió a cuestionar: "¿Por qué no llegan? hay gente que se beneficia de que eso no pase. ¿Por qué están de acuerdo con que sufran 7.500 personas? Yo lo que digo es que así las cosas no están funcionando", sostuvo.

En junio del año pasado indicó que si rigiera el libre mercado en relación a la disponibilidad de órganos "funcionaría mucho mejor".

"Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?", fue una de las polémicas frases que provocó el repudio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y de todo el arco político.

Samid dijo que "sería candidato de Milei en La Matanza" y el líder libertario lo cruzó por Twitter

Alberto Samid y Javier Milei protagonizaron un inesperado cruce de cara a las Elecciones 2023. El empresario de la carne reconoció este martes que aceptaría ser precandidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza, y el líder de ese espacio le respondió con duros términos.

Días atrás, Samid anunció su intención de presentarse a las PASO, pero descartó hacerlo dentro del Frente de Todos. "No sé si Milei está llamando a romper todo. A mí no me desagrada. No gobernó todavía, y a mí lo que me desagrada son los que han gobernado y han destrozado nuestro país", declaró esta mañana a Radio 10.

Durante una entrevista radial en Argenzuela, el empresario aseguró que "sería candidato de Milei en La Matanza. No lo vi gobernar todavía y no quiero saber nada con todos los que han gobernado hasta ahora. No hablé con él, pero me llaman de todos lados", señaló.

Sin embargo, Javier Milei rechazó esta posibilidad de modo contundente. "Siendo que yo he sido amigo de Mauro Viale y dado que ha sido una de las personas por la que más afecto he tenido en los medios (dado que fue un gran maestro para mí) aceptar a un ser nefasto como Samid en mis filas, sería manchar la memoria de mi amigo. Operen con otras cosas", expresó en Twitter.

Samid fue diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación entre 1987 y 1991. También se desempeñó como asesor presidencial de Carlos Saúl Menem. En 2019 fue condenado a cuatro años de prisión por evasión de impuestos a través de una asociación ilícita.