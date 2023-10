Javier Milei estimó que tardará "entre 18 y 24 meses" en bajar la inflación

A cuatro días de las elecciones nacionales, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien reafirmó que privatizará los trenes en caso de ser presidente , estimó que tardará "entre 18 y 24 meses" en bajar la inflación . Aseguró que el plan de convertibilidad "tardó eso", pero debido a los "desastres" y "desequilibrios" del actual gobierno, su baja no será "enseguida". A su vez, confirmó que en caso de ganar las elecciones va a eliminar el Banco Central.

“Para bajar la inflación tardas entre 18 y 24 meses. La convertibilidad tardo eso. Nosotros queremos eliminar el Banco Central, eso vulgarmente se llama dolarización. En realidad en dólares es como líquidas el Banco Central, después la moneda elegis la que se te dé la gana”, señaló Milei por la mañana en Radio La Red.

Sobre los efectos de implementar su programa económico, el libertario explicó: “Cuando vos haces algo así, la oferta y demanda de dinero quedan igualados entonces no hay pérdida del poder adquisitivo del dinero. Se termina la inflación". Aunque "como vos tenes un rezago de todos los desastres que hiciste y todos los desequilibrios que acumulaste, no para enseguida”.

Javier Milei en el bunker de La Libertad Avanza en las PASO 13-08-23 Télam

En referencia a la dolarización, el candidato libertario describió que "estoy en contacto con el FMI", incluso "hablamos con los que tenemos que hablar" y el organismo no duda de su programa económico: "Nadie me planteó eso".

En la misma linea, Milei remarcó que son "el único espacio que hizo un programa completo de gobierno. Y no solo que es un programa pensado para la coyuntura, nosotros hicimos un planteo pensando una Argentina que en 40 años se parezca a los Estados Unidos”.

“Eso no es tan dificil. El campo de especialización mía, de crecimiento económico con y sin dinero, se llama convergencia. Vos haces las reformas promercado y te juro que esto no tiene magia. Aplicas eso y el recetario funciona. Lo único que tenes que hacer es sostenerte", agregó el candidato presidencial.

Milei sobre la propuesta de Massa sobre la realización de exámenes psicofísicos a los candidatos

El postulante de la Libertad Avanza señaló que le "parece una falacia" y "discutiría ideas y no las personas". De todas maneras, recordó su paso por distintas empresas privadas donde trabajó en los últimos años donde "tuve que pasar exámenes de esas características". "Yo no tengo problema en hacerlo, porque se que no tengo nada”, agregó.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, había adelantado que pedirá "para el debate de la segunda vuelta, si nos toca participar, que tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos".

"Si no nos toca participar también, porque digamos que en algún momento el alcoholismo de un General nos llevó a una guerra", expuso el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista en República Z y en referencia a Leopoldo Galtieri, quien era el presidente de facto durante la Guerra de Malvinas en 1982.