Javier Milei estaría distanciado de su hermana Karina: los motivos

La idea de la licenciada en Relaciones Públicas era presentar "la fórmula Milei-Milei para venderle a la gente sus propuestas, aclarar un poco su relación" y apuntar a sumar votos entre el público de la diva. Pero todo cambió cuando, en medio de las negociaciones, el economista anunció su romance con Florez.

"La producción de Mirtha vio que tener a Fátima con Milei era mucho más seductor. En un momento se negoció por los tres, y finalmente Milei decidió ir solo con Fátima. Aquí se produjo el primer gran cortocircuito entre Karina y Milei", contó Rojo. Sin embargo, este no sería el único problema.

milei y fatima mirtha legrand Movilpress

"Me dicen que, hasta hace un rato, Fátima y Karina no se vieron nunca, no se conocen personalmente. Puede ser que hayan hablado alguna vez por teléfono, pero no hubo una reunión familiar. Y lo mismo a la inversa: la familia de Fátima es bien peronista y por eso miran de reojo y con cierto recelo esta relación", concluyó.

Javier Milei y Fátima Florez, a los besos tras el encuentro con Mirtha Legrand

Javier Milei y Fátima Florez fueron los primeros invitados del nuevo ciclo de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece, y tras la grabación del programa se difundieron fotos en donde se los puede ver abrazados y a los besos.

El candidato a presidente de la Libertad Avanza y la humorista aceptaron fotografiarse en la intimidad al final de la jornada. De esta forma confirmaron su relación amorosa, que comenzó hace dos meses.

Ante la prensa, Fátima Florez reconoció que está enamoradísima del libertario. "Con Javier nos gustaría convivir, pero somos dos personas con muchas ocupaciones. Y bueno, imagínense en el momento que está. Pero bueno, le sacamos el jugo a los momentos que tenemos. Lo vi cómodo hoy. Mirtha es un poco como la madrina de la pareja", comentó.

milei y fatima Movilpress

La humorista fue consultada si su vida cambiaría si se transforma en Primera Dama y dijo: "Seguiría como siempre yo. De hecho, haré temporada en Mar del Plata. A él le gusta cuando imito a Britney o Madonna", afirmó pícaramente.

También reveló que se lleva muy bien con los perros de Milei, y que sus gatos también lo aceptaron como nuevo miembro de la familia. "En nosotros todo es lindo", finalizó.