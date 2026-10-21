Javier Milei consideró que la ocupación británica en Malvinas "es un riesgo para la región" El Presidente insistió en que las islas son argentinas "por derecho, por historia y por geografía" y remarcó que el Gobierno "no cree en soluciones bélicas" para destrabar el conflicto. "Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas no podrán hacerlos en Vaca Muerta, es muy simple”, lanzó. Por Agregar C5N en









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El presidente Javier Milei descartó una intervención militar para recuperar las Islas Malvinas y ratificó que la Argentina continuará reclamando su soberanía por la vía diplomática. Lo hizo este miércoles durante una ronda de preguntas en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, donde también advirtió sobre los riesgos geopolíticos de la presencia británica en el Atlántico Sur.

“Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, sostuvo el mandatario, quien defendió la posición argentina y aseguró que la soberanía sobre el archipiélago “no está bajo ningún tipo de discusión”. En su exposición, argumentó que las islas habían pertenecido a España y que la población argentina fue expulsada por los británicos.

Al referirse a las alternativas para recuperar el territorio, el Presidente rechazó el uso de la fuerza y remarcó que la estrategia de su Gobierno será sostener las negociaciones internacionales. “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático”, afirmó.

En esa línea, expresó su confianza en que la continuidad del reclamo permita avanzar hacia la restitución de las islas. “Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños”, agregó.

La advertencia a las empresas que inviertan en Malvinas Durante la misma intervención, Milei vinculó la disputa por la soberanía con los intereses económicos en el Atlántico Sur. Advirtió que los riesgos geopolíticos y demográficos que, según su visión, atraviesa el Reino Unido también representan una amenaza para la región.