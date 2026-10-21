21 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei consideró que la ocupación británica en Malvinas "es un riesgo para la región"

El Presidente insistió en que las islas son argentinas "por derecho, por historia y por geografía" y remarcó que el Gobierno "no cree en soluciones bélicas" para destrabar el conflicto. "Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas no podrán hacerlos en Vaca Muerta, es muy simple”, lanzó.

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Javier Milei consideró que la ocupación británica en Malvinas es un riesgo para la región
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El presidente Javier Milei descartó una intervención militar para recuperar las Islas Malvinas y ratificó que la Argentina continuará reclamando su soberanía por la vía diplomática. Lo hizo este miércoles durante una ronda de preguntas en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, donde también advirtió sobre los riesgos geopolíticos de la presencia británica en el Atlántico Sur.

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“Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, sostuvo el mandatario, quien defendió la posición argentina y aseguró que la soberanía sobre el archipiélago “no está bajo ningún tipo de discusión”. En su exposición, argumentó que las islas habían pertenecido a España y que la población argentina fue expulsada por los británicos.

Al referirse a las alternativas para recuperar el territorio, el Presidente rechazó el uso de la fuerza y remarcó que la estrategia de su Gobierno será sostener las negociaciones internacionales. “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático”, afirmó.

En esa línea, expresó su confianza en que la continuidad del reclamo permita avanzar hacia la restitución de las islas. “Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños”, agregó.

La advertencia a las empresas que inviertan en Malvinas

Durante la misma intervención, Milei vinculó la disputa por la soberanía con los intereses económicos en el Atlántico Sur. Advirtió que los riesgos geopolíticos y demográficos que, según su visión, atraviesa el Reino Unido también representan una amenaza para la región.

El mandatario puso el foco en las empresas que desarrollen actividades comerciales en las islas y planteó que podrían enfrentar restricciones para operar en el territorio continental argentino.

“Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente, no podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”, sostuvo.

De esta manera, Milei volvió a defender el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y combinó el rechazo a una salida militar con una advertencia económica dirigida a las compañías que busquen invertir en el archipiélago bajo control británico.

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