Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete y responsabilizó al Congreso por lo que sufra la población

“La austeridad no es negociable, los daños que sufra la población dependen del Congreso”, expresó el presidente.

Antes del encuentro, el mandatario mantuvo dio una entrevista en Radio Mitre en la que instó al Congreso la aprobación del DNU de desregulación económica y el paquete de la Ley Ómnibus, al advertir que "el déficit cero no es negociable" y que, si no se avanza con esa última norma, "el ajuste que habrá que hacer será mayor".

"Cuanto mayores dilaciones y tonterías se hagan desde la política, el mercado te pasa la factura", advirtió Milei y añadió que el Gobierno "entiende" que "el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal".

Milei consideró además un "logro enorme" que el índice de inflación de diciembre último haya sido de 25% y lo atribuyó a un "plan de estabilización hiperortodoxo" que consiste, dijo, en "un fuerte ajuste fiscal para que no haya más necesidad de emisión para financiar al fisco, un proceso de saneamiento del Banco Central, que está en curso, y un sinceramiento en el mercado de cambios".

Así, reconoció sentirse "satisfecho" por los "logros" de su primer mes de Gobierno y recordó que "recibió un país al borde del estallido". El Presidnete celebró que con su plan macroeconómico es "la primera vez que hay un ajuste que recae sobre la política y no sobre los ciudadanos de bien" y por eso alentó que "esta vez es un esfuerzo que vale la pena".

"En general, todos los esfuerzos que se hicieron en Argentina fueron esfuerzos donde siempre perdía el sector privado y nunca el sector público. Esta es la primera vez que en un ajuste el que pierde es el sector público", valoró.

DNU y Ley Ómnibus

En la entrevista, Milei sostuvo que el DNU de desregulación económica es "revolucionario" porque "es la primera vez que un DNU devuelve libertades individuales, hace que las estructuras del mercado sean más competitivas y termina con los negocios turbios de la política", y dijo que ese último punto genera "tanta queja" de algunos sectores políticos que "ocultan" así "la defensa de un privilegio que están perdiendo".

Además señaló que con el conjunto de la Ley Ómnibus "se hizo mucho más que en muchísimos años de lo que lleva esta democracia, y todo en favor de las ideas de la libertad y el bienestar individual".

Al respecto alertó que "si la ley no avanza, el déficit cero no es negociable" porque "entendemos que el problema es el Estado y los políticos generando déficit fiscal". "Si nos encontramos en un contexto más adverso, ya sea porque tiene que caer más la actividad o baja menos la tasa de interés, o tuviéramos un menor acceso a los mercados de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos y, por ende, como no se negocia el déficit cero, el ajuste que habría que hacer es mayor", graficó.

En ese sentido, Milei advirtió que en el Congreso "o se ponen los pantalones largos para que los argentinos estén mejor o el mercado nos pasa la factura" y señaló que la responsabilidad es del Poder Legislativo para "hacer las cosas bien o dedicarse a hacer 'fulbito' para la tribuna mientras que le arruinan la vida a los argentinos como han hecho durante los últimos 40 años".