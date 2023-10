Javier Milei, de despreciar a los radicales a pedirle el voto a Juntos por el Cambio

"¿Se quieren quedar discutiendo lo que pasó en la campaña o damos vuelta la hoja y sacamos a los kirchneristas del poder? Yo no quiero cuatro años más de kirchnerismo", agregó este lunes en diálogo con Radio Mitre, donde señaló que sus acusaciones de terrorismo contra Patricia Bullrich "ya fueron aclaradas".

A pesar de tender un puente de diálogo con la coalición opositora, el economista libertario apuntó contra la Unión Cívica Radical (UCR) por el resultado. "Subió Massa y bajó Bullrich. Ahí está claro quienes traicionaron: los radicales", aseguró.

El desprecio de Javier Milei contra los radicales y disidentes

Javier Milei ha mostrado expresiones contra los radicales durante toda su carrera política, aún antes de postularse a la presidencia. En noviembre de 2021, por ejemplo, contó en el Canal de la Ciudad que practicaba boxeo con un muñeco del expresidente Raúl Alfonsín.

"Lo terminé rompiendo. Hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas", reconoció. Consultado sobre la identidad del exmandatario, reveló: "Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F_marianherrera%2Fstatus%2F1716263451109036463&partner=&hide_thread=false Les recuerdo a los amigos radicales que Milei tiene un muñeco con la cara de Alfonsín para pegarle trompadas cada vez que se levanta. pic.twitter.com/OQMqCpNBQ7 — Marian Herrera (@_marianherrera) October 23, 2023

Unos meses más adelante, en mayo de 2022, compartió en la red social X (en ese momento Twitter) una nota de Infobae donde la UCR llamaba a "ponerle un freno" a su figura.

"Es hermoso que los arquitectos del fracaso y destrucción del país sembrando socialismo no me quieran", sostuvo, y añadió: "Desde que me metí en política dije que con los radicales inútiles y colectivistas no iba a ningún lado. Cualquier alianza con ellos está condenada al fracaso".

En junio de ese mismo año, durante una entrevista en Radio 10, descartó una eventual alianza con JxC de cara a las elecciones presidenciales e insistió en su crítica a los radicales, a quienes catalogó como los "grandes responsables de la decadencia argentina" que "empieza con el populismo de izquierda de (Hipólito) Yrigoyen".

"Los radicales son unos inútiles. Separan los problemas en dos: los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Siempre que fueron gobierno le arruinaron la vida a la gente", sentenció.

Milei volvió a rechazar una alianza en enero pasado, cuando algunos referentes de la coalición opositora barajaron la posibilidad. "Con JxC no puedo tener nada porque es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que van a generar un nuevo fracaso", declaró a Radio Rivadavia.

Añadió que su gobierno fue "deplorable" y lo comparó con la experiencia de La Alianza, al mismo tiempo que se negó a compartir un espacio político con la UCR, la Coalición Cívica (CC) y el sector de PRO que tiene como referentes a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Este desprecio al radicalismo también se expresó durante el cierre de campaña que Milei realizó el 18 de octubre en el Movistar Arena. Allí apuntó contra el candidato a jefe de Gobierno porteño de UxP, Leandro Santoro, a quien tildó de "impresentable de origen radical, como no podía ser de otra manera".

Los militantes de LLA respondieron con silbidos hacia el postulante oficialista y el cántico "hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es radical", que fue arengado por el economista desde el escenario.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablogaleano%2Fstatus%2F1714869687706632686&partner=&hide_thread=false Los votantes de Milei saltan y dicen que los que no lo hacen, son radicales. Milei practica boxeo con un muñeco con la cara de Alfonsín ¿En qué cabeza cabe que haya radicales que digan que, en un eventual balotaje Milei-Massa, se convertirían en saltarines en el cuarto oscuro? pic.twitter.com/SGViq2k39G — Pablo Galeano (@pablogaleano) October 19, 2023

En otro tramo de su discurso, Milei aseguró que estas "son las elecciones más importantes de los últimos 100 años", para luego corregirse: "Si me permiten editar, 107". De esta manera incluyó la presidencia del radical Hipólito Yrigoyen, quien asumió en octubre de 1916.

La respuesta del radicalismo a las agresiones de Milei

Decenas de dirigentes radicales perciben una manifiesta incompatibilidad con Javier Milei y expresaron su rechazo a acompañarlo en las urnas, tanto antes de las elecciones generales como ahora que se consolidó el escenario de balotaje ante Sergio Massa.

"En las próximas elecciones, lo que se va a resolver es el rumbo futuro de nuestro país. Es volver al inicio de la historia. Estamos ante la contradicción que señalara Hipólito Yrigoyen: 'La Causa del Pueblo contra el Régimen falaz y descreído'", manifestaron dirigentes de la UCR de Tucumán a comienzos de octubre.

En el mismo sentido se había expresado días antes el diputado nacional Emiliano Yacobbitti. Consultado por un eventual balotaje entre Massa y Milei, aseguró: "El radicalismo obvio que no votaría a Milei. Siendo radical, ¿cómo voy a votar a alguien como Milei que dice que el peor presidente del país fue Alfonsín?".

También el exdiputado radical y ex intendente de la ciudad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra, expresó este domingo su rechazo a una eventual alianza con el dirigente libertario para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"No cuenten conmigo para votar a Milei", sostuvo a través de la red social X (antes Twitter). "Como dijo Hipólito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo. Lo que supere al populismo deberá ser liberal progresista y socialdemócrata", aseguró.