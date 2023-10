Un sector del radicalismo llamó a votar a Massa

Los integrantes de esta fracción del partido centenario se definen como "alfonsinistas" y radicales del fundador del partido Leandro N. Alem, que sostiene "la causa de los desposeídos” como el postulado histórico que esa fuerza política de acompañar.

"Somos fervientes defensores de la Justicia Social, la Reforma Universitaria de 1918, que estableció la Universidad democrática, participativa y gratuita; del presidente Arturo Illia, que levantó la proscripción al peronismo y estableció uno de los presupuestos más altos en la historia para la educación y sancionó la Ley de Medicamentos", remarcaron los firmantes de la declaración.

En ese sentido, recordaron que el radicalismo es defensor "con orgullo de YPF, creada en los gobiernos radicales de Yrigoyen y Alvear. Y sostienen la economía mixta del Programa de Avellaneda 1948 y de Parque Norte de 1985".

raul alfonsin.jpg Homenaje a los 30 años de la democracia: el imperdible video

"Somos los radicales de Alfonsín, que tras la restauración democrática de 1983, procesó a las Juntas de la dictadura más sangrienta en juicio ejemplar. Somos los radicales que saludamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando en un acto de justicia, grandeza política y humana, rindió en vida un sentido homenaje al exmandatario desde su militancia justicialista", expresaron.

Este grupo de radicales evocaron palabras del Alfonsín, quien sostuvo que “el peor enemigo de la democracia es la persistencia en el seno de la sociedad de los valores disolventes del egoísmo individual o de grupo, de los prejuicios y de los dogmatismos".

"El principio de la solidaridad social puede no estar explicitado en la Constitución ni en la plataforma de los partidos políticos, puede no figurar en los estatutos de los sindicatos y organizaciones empresarias, pero sin su presencia efectiva en las mentes y en los comportamientos de los ciudadanos no hay sistema democrático real. La solidaridad es la argamasa del edificio social y es el lubricante de los mecanismos de interrelación entre los hombres”, subrayaron.

También aseguraron que los radicales están en "las antípodas" de las posiciones que mantienen los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y de La Libertad Avanza, Javier Milei, así como del expresidente Mauricio Macri, a quienes señalaron por querer "entregar Malvinas, vender órganos humanos, agraviar al Papa y adorar al Dios Mercado, demonizar el estado para privatizarlo a manos de sus socios y entregar YPF, el litio y Vaca Muerta".

bullrich milei debate presidencial Télam

"Es la Causa contra el Régimen. Vamos a sumar esfuerzos. Es esta una causa de las mayorías. Cuenten con nosotros en esta gesta. Por eso, expresamos nuestro apoyo a la fórmula de UxP que encabezan Massa y Rossi", finalizaron.

La declaración es acompañada por Daniel Cesar Erimbaue, expresidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán; Hugo Chantire, exlegislador; Gustavo Usandivaras, exconcejal; y Lucio Jiménez de Jujuy, representante del movimiento Alfonisinista de la provincia.

También se sumaron, entre otras 200 firmas más, el dirigente social Ricardo Iriarte; el escritor y funcionario municipal de Tafí viejo, Javier Guardia Bosniak; el expresidente de la Juventud Radical provincial, Alfredo Navarro; el dirigente del Comité de la UCR de Tucumán, José Ale; y el exsecretario, vicepresidente y presidente de la Juventud Radical Nacional, Luis Horacio Yanicelli.