Javier Milei adelantó que buscará avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

El comentario ocurrió luego de que, a través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado expresara: "La Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción".

Por otra parte, volvió a mencionar sus planes para la línea aérea de bandera: "Argentina no se puede dar el lujo de tener déficit fiscal. Ahora, ¿usted tiene una aerolínea con precios más bajos? No. ¿Tiene mejor calidad? No. ¿Entonces dónde está esa plata? Se terminó esto de que el 98% más pobre de la población financie al 2% más rico". En ese contexto, fue categórico al sentenciar: "Aerolíneas se cierra, para cortar con el déficit, o se privatiza. Pero no va a seguir en manos del Estado".

En cuanto a la economía, se alejó de una de sus promesas de campaña: "Dolarización la titularon los medios, yo siempre hablé de competencia de monedas".

"La usamos para crearle demanda al dólar y que no se aprecie tanto el peso. Entonces la monetización de la economía ocurre con la gente usando los dólares dentro de la economía. Si usted mantiene constante la base monetaria y sube la demanda de dinero, va a ingresar dólares a la economía y va a llegar un momento en que va a quedar dolarizada de facto". detalló.

En relación a la salida del cepo, insistió en que no existe un plazo: "Nosotros no decimos el cuándo en fechas, porque depende del comportamiento de los individuos, pero hemos fijado tres hitos muy claros para abrir sin problemas el cepo".

En otro fragmento, destacó que cuando "llegó al poder, los dos temas excluyentes en Argentina eran inflación e inseguridad, pero hoy esos dos temas cayeron fuertemente por los logros" de su gestión, al tiempo que aseguró que no toma decisiones "en base a las encuestas", sino en base al “criterio técnico”.

MILEI-TRUMP Donald Trump y Javier Milei se saludaron en un mitin de ultraderecha en Estados Unidos.

El vínculo con Estados Unidos tras la victoria de Trump

Por otra parte, el libertario confirmó que pudo comunicarse con Donald Trump, tras su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y afirmó que fue "una conversación muy agradable".

"Nosotros tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso para conmigo cuando fui electo presidente, tuvimos una conversación muy linda en ese momento. También tuvimos un pequeño cruce, que nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora de CPAC", recordó.

Sobre el último llamado que establecieron indicó que "duró 11 minutos", en los que "lo felicité por lo que ha logrado, le manifesté que el mundo hoy era mejor porque habían sido derrotados los wokes y que me sentía más acompañado". En esa línea, aseguró que se sintió "muy honrado" porque el republicano "me dijo que yo no iba a estar más solo, que él me iba a acompañar, que juntos íbamos a hacer a América y a Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito".

Además, en línea con lo expresado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aseveró que durante la comunicación "también estuvimos hablando de la tarea que le ha encomendado a Elon Musk de replicar lo que está haciendo Federico Sturzenegger".

Sobre la relación entre ambos países, destacó que "nosotros venimos trabajando en un nuevo acuerdo con el FMI y es de esperar que la actual administración de los Estados Unidos nos apoye para poder seguir avanzando". "Está claro que el apoyo que va a tener EEUU en el Fondo va a ser mucho más abierto y claro", manifestó.

Finalmente expresó optimismo respecto a las relaciones con la nueva gestión estadounidense: "Creemos que en estas condiciones podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con EEUU, de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China".