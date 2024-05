Interna en La Libertad Avanza: una diputada libertaria pidió que Ramiro Marra no sea el jefe del bloque en la Ciudad

Luego, Ramírez pidió una cuestión de privilegio y rechazó a través de una presentación la designación del excandidato a jefe de Gobierno porteño como presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Ciudad. En la misma, advirtió que en marzo se conformó el espacio en el territorio porteño mediante una nota que Marra no firmó, al igual que Reta y Casielles. Las tensiones ya venían desde hacia tiempo.

En tanto, en el documento, incluso se mencionó la posibilidad de elevar el reclamo a la Junta de Interpretación y Reglamento de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que fije su postura y determine el futuro del pedido de la diputada.

Ramiro Marra: "Soy el presidente del bloque"

Tras el escándalo, Marra, que ya fue el presidente del bloque de La Libertad Avanza después de que ingresara a la Legislatura porteña en 2021 y dejara el cargo en marzo, afirmó a C5N este jueves que volvió a ser la máxima autoridad del bloque.

La escena que se vivió en la Legislatura porteña no fue del agrado de los presentes. Un allegado al bloque Vamos por Más cuestionó a este medio que el Cuerpo deba intervenir en el conflicto del espacio y marcó que "están trasladando el problema político a la institución". En tal sentido, sugirió la rotura del espacio libertario: "¿Por qué no hacen dos bloques si no se ponen de acuerdo sobre quién es el presidente? Que hagan dos bloques y habrá dos presidentes. La discusión es quién se queda con el nombre de La Libertad Avanza, aunque yo creo que a la larga será Ramírez".

También, vinculó a Karina Milei en el conflicto e incluso mencionó el rol de Oscar Zago, quien dejó de ser el jefe del bloque del partido en la Cámara de Diputados por un cortocircuito con la secretaria general de la Presidencia. "De un lado está Karina Milei con Ramírez y del otro Marra suelto. Marra hasta hace dos meses estaba solo y ahora se le sumó la gente de Zago. Cuando Karina desconoce a Zago en Diputados, Zago manda a votar a los suyos a Marra y hasta hace dos meses votaban a Ramírez. Por eso se generó el desequilibrio. El movimiento de Zago modifica las mayorías en Ciudad", explicaron fuentes consultadas.

"Es mano de hierro todo. O estás con Milei y obedeces o estás afuera. La concentración del poder es total, si te corrés un centímetro te matan, como le pasó a (Marcela) Pagano o a Zago", sentenciaron.

Asimismo, desde la Izquierda se refirieron a la postura de Marra en la sesión. "Parece que finalmente él quedó como presidente del bloque. Nadie dijo nada cuando terminó hablar ella y nadie iba a meterse en la interna de los libertarios. Tenía seis votos de los nueve. En la sesión actuó como si fuese presidente", expresaron.

También, se mostraron en línea con la importancia del rol de Karina Milei en el escándalo ya que manifestaron que "Karina se peleó con Zago, que es de Movimiento de Integración y Desarrollo, repercutió en la interna en la Legislatura porque hay dos que son del Movimiento de Integración y Desarrollo que dejaron de apoyar a Ramírez y ahora apoyan a Marra. Entonces, Marra recuperó una mayoría que había perdido, es como que está atada la interna en la Legislatura porteña a la nacional.

Por su parte, una diputada porteña de Unión por la Patria tildó de "vergonzoso" que la Legislatura porteña intervenga en el conflicto y que no se resuelva de manera interna en el bloque.