Interna en Juntos por el Cambio: Carrió advirtió que Macri "quiere un ajuste brutal"

En diálogo con Radio Universidad Nacional del Litoral, Carrió cargó contra Macri al referirse a lo que según su mirada, pretende el expresidente: "Ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta. ¿Y saben por qué? Porque va a caer toda la clase media argentina. El que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es la clase media. Y él nació rico".