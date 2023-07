Interna caliente de Juntos por el Cambio en Santa Fe: Pullaro apuntó contra Losada por vincularlo con el narco

Pullaro apuntó contra Losada por vincularlo con el narco: "En lugar de presentar propuestas me critica"

"Lamentablemente es la misma persona que hace 6 meses atrás decía que yo había sido el mejor ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que había detenido a todas las organizaciones criminales, que había logrado estar 4 años luchando contra el delito y que se subió a un auto conmigo cuando me faltó para triunfar en la interna hace dos años atrás", recordó el precandidato.

"Hoy simplemente porque estamos en una elección interna, en lugar de hacer propuestas basa sus campañas en criticas sobre mi. En una campaña, en política y en la vida no vale todo", agregó.

Luego Pullaro contó que este martes el Tribunal Electoral Provincial de Santa Fe ordenó hoy a Google Argentina dar de baja distintas publicaciones impulsadas por Losada en las que había "agravios" en su contra por considerarlo "campaña sucia".

"Yo estuve cuatro años al frente del ministerio de seguridad. Me tocó detener a todas las organizaciones criminales", sostuvo Pullaro al señalar que él fue el responsable del autor de los integrantes de las bandas Los Monos, Funes, Caminos, Romero, entre otras.

"Administre tres mil millones de dólares en los 4 años y no tengo una sola denuncia de corrupción con lo cual me molesta profundamente lo de Losada", expresó el diputado quien agregó que incluso Losada no presentó ninguna denuncia en su contra.

"Lo que hace es construir relatos falsos con pequeñas realidades. Cuando yo era ministro tuve jefes policiales y comisarios con vínculos con el narcotráfico que fueron apartados inmediatamente cuando tuvieron una causa penal y exonerados o destituidos de la provincia de Santa Fe", completó.