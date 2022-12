Insólito: García Moritán se opuso a un proyecto que el mismo presentó y pidió perdón

Mortián no votó el proyecto que presentó.

El legislador de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán, tuvo una insólita contradicción al votar en contra un proyecto que el mismo presentó . Se trata de una iniciativa que contempla la contratación de profesores de gimanasia que no tengan título para trabajar dentro de los gimnasios.

En el contexto el diputado comentó: "Si bien yo creo que no es razonable que a alguien le obliguen a contratar a alguien, sí es recomendable que haya profesores de gimnasia en los gimnasios, pero creo que es un mal momento para hacerlo ".

“Entendiendo la coyuntura económica, creo que es un mal momento para hacerlo", subrayó en relación a su determinación, y agregó: "Sobre todo porque para poder llegar a fin de mes, en general, ellos tienen dos o tres trabajos y tienen monotributo"

Moritán cerró su planteo: "La gran pregunta es si se quedan o no sin trabajo si llevamos adelante esta normativa, la respuesta es ‘puede ser’. Entonces, por eso, me parece que hoy por hoy no es la batalla que yo quiero dar".

El diputado opositor pidió disculpas por la contradicción en el sentido de presentar un proyecto y no votarlo. "Si avanzan con esto, voy a votar en contra, aún siendo el que presentó el proyecto, disculpen la contradicción”, finalizó.

García Moritán se quejó que el sueldo no alcanza y quedó expuesto por el salario que le paga a sus trabajadores

El empresario y legislador porteño de Juntos por el Cambio Roberto García Moritán, conocido popularmente por ser el marido de "Pampita", confesó en un canal de televisión que le paga salarios miserables a los empleados de sus dos lujosos restaurantes, La Mar y Tanta.

En Opinión Pública, programa que conduce la periodista Romina Manguel en Canal 9, el legislador se estaba quejando de que, por la inflación, en la actualidad "dos sueldos básicos no alcanzan para acceder a la canasta básica".

Ante esa declaración, el periodista Jairo Straccia le preguntó cuál era el salario promedio que pagaba en sus restaurantes, a lo que Moritán respondió: "No sé, puede estar en el orden de los 70 mil pesos más propina".

"Estamos hablando de un sueldo que está cerca de la mitad de lo que es la canasta básica que mide el INDEC que en su última medición registró que una familia tipo necesitaba $128.214 para no ser pobre".

Además, según la última paritaria del gremio de gastronómicos, los salarios van desde los 91 mil hasta los 141 mi pesos según la categoría y la tarea más adicional que ronda entre los 15 mil y los 20 según la tarea.