Insfrán apuntó contra Juntos por el Cambio: "Quieren poner todo en manos de la Justicia"

" Están poniendo al país ante un sólo poder que es el Judicial y después hablan de la república. Parece que no saben que en el estado hay otros dos poderes como el Ejecutivo y Legislativo. En la Constitución de nuestra provincia está asegurada la alternancia. ¿Quién la decide? El pueblo, eso es lo que pasa en Formosa ", señaló Insfrán, que busca su octavo mandato en Formosa, donde gobierna Formosa desde 1995.

El mandatario encabezó este sábado un operativo solidario en el barrio Itatí de la capital provincial donde remarcó que: "Nosotros estuvimos siempre, aunque seamos el anteúltimo territorio nacional en provincializarse, gracias a la ley que firmó el 28 de junio de 1955 Juan Domingo Perón. Somos federales y eso lo vamos a defender a rajatabla. No tengo la culpa de que ellos no sepan ganarse el corazón de ustedes y no tengan la capacidad de persuadir al pueblo".

Las declaraciones de Insfrán ocurren luego de que Carabajal, diputado nacional de la UCR, presente un recurso ante la Corte Suprema impugnando la postulación del gobernador para un nuevo mandato, al objetar el artículo 132 de la Constitución provincial reformada en 1999 que no establece límites para las relecciones del gobernador y vice del distrito.

Para Insfrán, la oposición provincial de Juntos por el Cambio parecen "lacayos que defienden los intereses de los porteños" y aclaró que se refiere a "la oligarquía" de la Capital Federal y no "al pueblo" de la Ciudad de Buenos Aires.

"El pueblo porteño no tiene la culpa. Ellos sin darse cuenta, también son víctimas de todos estos que se quedaron con las mejores tierras en la zona centro del país y hoy viven de rentas, pensando cómo hacer para ir a Europa", agregó.