Imputaron a Gabriela Cerruti por omisión de denuncia e incitación a la violencia tras los saqueos

El fiscal Guillermo Marijuan imputó a la vocera presidencial Gabriela Cerruti por omisión de denuncia e incitación a la violencia tras los saqueos que se registraron en los últimos días al considerar que que la funcionaria manifestó que tenía información sobre el origen de los saqueos y no realizó la denuncia correspondiente como debería haber hecho por ser funcionaria pública.

Según consignó Infobae, el funcionario judicial les pidió al presidente Alberto Fernández y a los gobernadores que proporcionen los informes de inteligencia que se pudieran haber labrado por los incidentes.

La denuncia contra Cerrutti fue radicada por el legislador bonaerense de La Libertad Avanza Nahuel Sotelo y por el candidato a vicegobernador del espacio, Francisco Oneto.

No obstante, las mismas fuentes aclararon que la investigación no tiene que ver con los saqueos sino con las expresiones de la vocera, ya que desde el Gobierno no se denunció el hecho y ni se exhibieron pruebas para hacer esa acusación.

Por otra parte, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, a cargo de Fernando Miguez, denunció a Cerruti por el delito de falsa denuncia y omisión al deber de seguridad por negligencia por negar la existencia de saqueos en todo el país. También, la denunciaron por apuntar contra el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei.

Qué dijo Cerruti

La vocera de gobierno Gabriela Cerruti desmintió este miércoles que se llevaron a cabo saqueos en distintas provincias del país y responsabilizó al candidato a presidente Javier Milei y a militantes de La Libertad Avanza por la circulación de fake news.

"Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de Javier Milei. No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de whatssapp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar", expresó Cerruti en su cuenta de Twitter en una publicación donde compartió un tuit de Milei donde denunciaba saqueos como en el 2001.

"No importa el signo político: los gobernadores en todas las provincias han advertido que son acciones políticas y criminales instigadas desde este sector. Las fuerzas de seguridad nacional y provinciales están garantizando el orden y la tranquilidad, y van a seguir haciéndolo. Si hay delincuentes, irán presos. Y si hay desestabilizadores y golpistas tendrán la respuesta de toda la sociedad que los repudia", agregó la portavoz presidencial.

Durante el fin de semana se viralizaron en las distintas redes sociales imágenes, videos y mensajes de supuestos saqueos que luego fueron desmentidos aclarando que las imágenes difundidas eran de hechos sucedidos en otros años o en otros países.

Por su parte, Milei había expresado esta tarde en su cuenta oficial de Twitter: "Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".