Horas decisivas para el Frente de Todos: Wado de Pedro se reunió con Gildo Insfrán

Según el calendario establecido por la Cámara Nacional Electoral, los partidos tienen hasta la medianoche para inscribir las alianzas transitorias y confederaciones con las que se presentarán.

Por ahora, se supo que la coalición oficialista Frente de Todos cambiará su nombre para los comicios. Lo confirmó este miércoles el apoderado del PJ nacional, Eduardo López Wesselhoefft, quien adelantó que la nueva denominación "se define hoy a la tarde", horas antes del plazo legal para el cierre de alianzas.

"El nombre no va a ser Frente de Todos, pero francamente todavía no lo sabemos. Solo sabemos que cambiará su nombre. Circula 'Unidad Renovadora', pero todavía no está confirmado y se define hoy a la tarde", explicó.

Por su parte, De Pedro reconoció la posibilidad de competir en una primaria, al no contar, por ahora, un candidato de consenso.