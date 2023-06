Horacio Rodríguez Larreta: "Yo no creo en la dinamita ni en matar al adversario" 

"Yo no creo en la dinamita, yo creo en la paz. Creo en la unidad de los argentinos, no creo en el hachazo. Creo que tenemos que trabajar todos juntos para sacar este país adelante. No creo en las peleas o las agresiones. No creo que los que piensen distintos hay que matarlos o todo lo que hace el adversario político está mal. Yo creo en la Argentina del esfuerzo y del trabajo", dijo el jefe de gobierno porteño en comunicación con Gustavo Sylvestre en C5N.