Gustavo Sylvestre: "Desde 2015 quieren meter presa a Cristina"

Destacó, además, que como "no pudieron ponerla presa, pero el 1 de septiembre ordenaron que había que matarla".

"Macri no puso, o no quiso, o no estaban dadas las condiciones, de llevar presa a Cristina Kirchner. Y esto se lo reprocharon públicamente desde el Grupo Clarín, a través de Jorge Lanata", agregó Sylvestre en su programa.

Las principales definiciones de Gustavo Sylvestre