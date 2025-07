Gustavo Melella pidió al Gobierno rechazar las declaraciones de Lamelas: "Quedan como títeres de EEUU"

Ante esa situación, el gobernador exigió una respuesta oficial: “Es de una gravedad muy grande. Espero que el Gobierno o el Canciller digan algo porque es una falta de respeto de una gravedad nunca vista”.

Para Melella, Lamelas “se metió en la Justicia, en la autonomía de las provincias y en la soberanía de un país”. En ese sentido, remarcó que “está prohibido que un embajador se meta en la política interna de un país porque es no respetar la soberanía”.

Con tono firme, el fueguino cuestionó: “¿Lamelas quiere manejar la Corte Suprema, a la Cámara de Diputados, a los gobernadores y al Gobierno nacional? ¿Quién va a gobernar? ¿La Embajada norteamericana?”.

Además, rechazó la supuesta preocupación del diplomático por la influencia china en el país. “Nuestra provincia va a hacer los acuerdos que tenga que hacer con los chinos, con los rusos, con los alemanes, con los norteamericanos, con los que sea, pero no te puede prohibir o venir a vigilar”, afirmó. Y fue más allá: “En la embajada norteamericana están obsesionados con los chinos. Nosotros estamos trabajando con China en inversiones que tienen que ver con energía, hidrocarburos, infraestructura”.

Según explicó Melella, la respuesta que recibió por parte de funcionarios estadounidenses fue que “Argentina todavía no está lista para recibir inversión de los norteamericanos”. Su réplica fue tajante: “Entonces que no jodan. Yo tengo que buscar el desarrollo y el progreso de mi pueblo. ¿Qué voy a estar esperando que ellos me nieguen infraestructura e inversiones porque al embajador norteamericano no les gusta? Minga. Yo necesito que en Tierra del Fuego haya más inversiones”.

En el tramo más crítico, Melella cuestionó la autoridad moral del futuro embajador: "Ellos tienen la mirada puesta en todas las provincias por algún interés particular. En algunas les interesa el litio, en otras los hidrocarburos, los recursos naturales. En nuestra provincia tienen claro lo que significa Tierra del Fuego en el Atlántico Sur, lo que significa por el Estrecho de Magallanes el cruce bioceánico, lo que significa la Antártida. Tontos no son”.

Finalmente, el gobernador cerró: “Viene a hacer una intervención de las provincias y de la justicia. Lamelas es cubano, que vea lo que hace su país con el bloqueo criminal en Cuba. No tiene la mínima sensibilidad humana. Viene a cumplir su rol de ser un interventor en nuestro país”. Hasta el momento, ni Cancillería ni el Gobierno nacional emitieron declaraciones al respecto.