Guillermo Francos descartó que Milei vaya a cometer un "industricidio"

Haciendo referencia a los resultados de las elecciones que se celebraron en noviembre en el cual el pueblo argentino decidió elegir al líder de la Libertad Avanza, Francos remarcó que “ha sido una señal muy fuerte del conjunto de la sociedad argentina hacia el conjunto de los dirigentes. Hay una señal muy clara del pueblo argentino que necesitamos cambiar”.

“Este es un caso único en la historia de alguien que construyó en dos años un espacio y fue electo presidente con el 56% de los votos. Ese es un mensaje para varios, es un mensaje para el sistema político argentino que la sociedad sabe decir basta”, agregó durante su exposición en la UIA.

Francos: "Tenemos que atender a los que más sufren"

En ese sentido, pensado en el futuro, Francos señaló que “tenemos que atender a los que más sufren en este momento y ver cómo hacemos para poner el aparato productivo en funcionamiento total”.

“Tenemos en claro absolutamente todo lo que ustedes están pasando, todo lo que ustedes necesitan y vamos a ir por etapas”, sostuvo y aclaró: “El otro día Javier dijo que no va a cometer un indistruicidio. Quiero que tengan claro que somos conscientes de que nosotros tenemos un norte, pero se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos. No hay un mañana que pueda construirse si no transitamos en conjunto ese sendero”.

Guillermo Francos UIA

En ese sentido, señaló: “Yo no soy orador en esta reunión, solo vengo a traer un mensaje de saludo del presidente electo de la República, pedirle disculpas porque no pudo asistir hoy y decirle que vamos a estar codo a codo trabajando para solucionar enserio en libertad los problemas de los argentinos. Sigamos confiando en la democracia porque si no somos buenos, al final del camino nos remplazarán otros que harán el camino que nosotros no hicimos”.

Por último, tras su presentación en la IUA, el futuro ministro del Interior, reconoció delante de la prensa estar viviendo “una etapa muy particular” que genera “una gran expectativa con el cambio de Gobierno y todos quieren saber y conocer los cambios”.

Es por eso que confirmó que ya tienen delineado un proyecto de ley de Reformas que será ingresado en sesiones extraordinarias el 11 de diciembre. “Es un proyecto de Reforma del Estado, de regulación y eliminación de leyes que no tienen ningún sentido que traban la actividad económica”, detalló.

Políticos y empresarios debatieron sobre la Argentina que viene durante la 29° conferencia anual de la UIA

Durante la 29° conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), los principales referentes de la política nacional y empresarios debatieron sobre la Argentina que viene. Entre los invitados estuvieron gobernadores y representantes de empresas nacionales y multinacionales, además de funcionarios del gobierno electo, aunque no contó con la presencia de Javier Milei.

El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, expresó que “la industria espera anuncios y señales claras" por parte del gobierno entrante. “Si no tenemos estabilizaciones macroeconómicas, nada puede crecer en la Argentina más que la inflación y los problemas”, aseguró.

Por su parte, la futura canciller Diana Mondino sostuvo que “nadie que esté trabajando se va a quedar sin trabajo” y señaló que “los controles de precios tienen que desaparecer”. Además, confirmó que Argentina no ingresará al bloque de los BRICS.