Grindetti se metió de lleno en la campaña de JxC en la Provincia: se reunió con Joaquín de la Torre

Además, señaló que "ambos tenemos la experiencia de administrar grandes municipios del conurbano en los que hemos logrado ordenar las cuentas públicas y mejorar la seguridad en los barrios".

La semana pasada la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, confirmó que Grindetti será su precandidato a gobernador bonaerense, elegido por sobre el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; el senador provincial y exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre; y el diputado Cristian Ritondo.

https://twitter.com/Nestorgrindetti/status/1663582883942891532 Con @delatorrej nos comprometimos a seguir trabajando juntos para llevar orden a la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/5WErIaSUxO — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 30, 2023

Sobre la decisión de la exministra de Seguridad, De la Torre habló en CNN Radio y comentó: "Trabajé duro para ser el candidato en la Provincia. Por supuesto que tenía ganas de serlo, pero acepto las reglas de juego. Cuando sale la decisión hay que acompañarla", a la par destacó que se encuentra trabajando con Grindetti para ganar las elecciones.

"Vengo de estar reunido con Néstor y ya estamos trabajando para que sea el próximo gobernador", señaló el senador provincial que acompañará a uno de los dirigentes de los "halcones" contra Diego Santilli, el favorito de Horacio Rodríguez Larreta, aspirante a presidente y jefe de Gobierno porteño.

"Se pueden seguir dando batallas desde el llano, no estamos por los cargos. Nosotros somos de palabra. No somos tibios. Y porque no somos tibios, estamos en frente del inspector de veredas que vino a San Miguel a mirar nuestra gestión", disparó contra el mandatario de la Ciudad. Además pidió que "se bajé y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidenta".

"Hace años venimos diciendo que el próximo gobernador tiene que ser intendente y bonaerense. Por eso apoyamos la candidatura de Néstor Grindetti. No vamos a retroceder ni un centímetro de esa decisión. No vamos a aceptar a un porteño nunca más", completó.